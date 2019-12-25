25 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

25.12.2019, среда

В 09:30 в Кировском районном суде Екатеринбурга (Бажова, 31а, зал № 204) состоится судебное заседание по делу Михаила Шилиманова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс».

В 10:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная осенней сессии Законодательного собрания Свердловской области и итогам года. Спикер Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин расскажут о ключевых законопроектах, рассмотренных в уходящем году, сообщат о перспективах развития региона в 2020 году и планах на весеннюю сессию.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 31) продолжится рассмотрение апелляции по уголовному делу бывшего замглавы Белоярского ГО Сергея Прохоренко, обвиняемого в получении взятки.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится новогоднее представление, организованное по инициативе депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Главная тема новогодней елки – мультфильм «Ну, Погоди!", одноименный интерактивный спектакль станет главным шоу проекта. Проект реализуется совместно с мультипликационной студией «Союзмультфильм». Посетители смогут увидеть и других персонажей мультфильмов.

В 12:00 в Уральском федеральном университете (ул. Софьи Ковалевской, 5) состоится презентация, посвященная старту первого этапа выбора талисмана Универсиады-2023 в Екатеринбурге. В мероприятии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, также планируется участие главы Екатеринбурга Александра Высокинского, ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова и генерального директора АНО «Универсиада-2023» Александра Чернова.

В 12:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к новогодним каникулам в Свердловской области. Начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД РФ по Свердловской области Олег Тощев, главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин, главный внештатный специалист токсиколог министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев, заместитель директора по научной работе Уральского института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина Кирилл Бердюгин и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о мерах профилактики правонарушений, об обеспечении безопасности в общественных местах, дадут рекомендации, как избежать травм опорно-двигательного аппарата и отравлений в период новогодних праздников, а также сообщат, какие погодные условия ожидают жителей региона в новогоднюю ночь и в течение январских каникул.

В 13:30 в Екатеринбурге пресс-центре в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная развитию транспортного сообщения на Урале. Начальник Свердловской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Максим Верховых, начальник Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания»Алексей Балашков, генеральный директор АО «Свердловская пригородная компания» Роман Бараковских и директор ГБУ СО «Центр развития туризма СО» Эльмира Туканова расскажут о новых ж/д маршрутах в Пермь и Тюмень, а также обсудят идеи самостоятельных железнодорожных путешествий по Свердловской области.

В 15:00 в уральском полпредстве (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) состоится межведомственное совещание у полномочного представителя президента РФ Николая Цуканова на тему «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности и правопорядка в период празднования Нового года и Рождества».

В 15:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). В повестке более 40 проектов постановлений, касающихся практически всех сфер жизни и деятельности региона.

В 16:00 у здания КОСК «Россия» (Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14) состоится праздничное открытие новогоднего ледового городка Кировского района. В 15:40 выступит детский духовой оркестр «УралБэнд-юниор» под управлением Александра Павлова в костюмах Деда Мороза. В 16:00 начнется представление творческих коллективов центра внешкольной работы «Социум». После праздничного открытия все желающие смогут покататься на ледовых горках и сделать фото на память с Пингвином и Мышкой у ледяных цифр «2020» на фоне елки.

Екатеринбург. Другие новости 24.12.19

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