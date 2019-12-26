26 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

26.12.2019, четверг

В 10:00 состоится официальное открытие флагманского центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Чкаловском районе Екатеринбурга (ул. Рощинская, 21). На мероприятие приглашены: заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов; министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко; министр социальной политики Андрей Злоказов; министр инвестиций и развития Виктория Казакова; руководитель регионального управления Росреестра Игорь Цыганаш; заместитель министра экономики и территориального развития Анна Ускова; директор Федеральной кадастровой палаты по Свердловской области Рафаэль Лутфуллин; начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Ольга Петрова; управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ Татьяна Опалева; руководитель УФНС Сергей Логинов; директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла; глава Екатеринбурга Александр Высокинский; глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин. Также на торжественном открытии будет присутствовать директор ГБУ СО «МФЦ» Наталья Змеева.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Федерации профсоюзов Свердловской области в 2019 году. Председатель федерации Андрей Ветлужских расскажет об основных результатах работы в 2019 году, даст экспертную оценку ситуации с выплатой заработной платы на уральских предприятиях, поделится информацией о сокращениях сотрудников в области в прошедшем году, об инструментах, которые использует профсоюз для защиты прав и интересов трудящихся, о профилактической работе федерации профсоюзов по недопущению развития кризисных взаимоотношений между работниками предприятий и работодателями. Также Андрей Ветлужских огласит планы по развитию профсоюзного движения на Урале в 2020 году.

В 11:00 в Екатеринбурге (ул. Фестивальная, 12) сотрудники МЧС в рамках профилактической операции «Новый год» проверят соблюдение мер пожарной безопасности и правильность установки елки в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Особое внимание специалисты МЧС уделят соответствию путей эвакуации, наличию первичных средств пожаротушения, исправности систем противопожарной защиты и готовности персонала к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В 11:00 в средней общеобразовательной школе № 7 села Патруши (Сысертский район, с. Патруши, ул. Российская, 17) состоится открытие научно-учебной лаборатории «Агрокуб», где школьники смогут изучать в современных лабораториях биотехнологии, генетику и роботизированную технику. Планируется, что в открытии примут участие министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, ректор УрГАУ Ольга Лоретц.

В 12:00 городская комиссия с участием главы Екатеринбурга Александра Высокинского начнет техническую приемку ледового городка на площади 1905 года (сбор у входа в городок с ул. 8 Марта, у шлагбаума). Инспекция осмотрит ледовые конструкции, скульптуры, выполненные в рамках фестиваля «Евразия», горки и праздничную иллюминацию, посетит ярмарку, организованную в городке, и даст добро на открытие главной городской елки, которое состоится 27 декабря.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится презентация и открытие новогоднего парка «ЭкспоЕлка-2020».

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам обеспечения общественной безопасности на транспорте Урала в 2019 году. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления на транспорте МВД России по УрФО Михаил Ермолин, заместитель руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Роман Кашин, руководитель отдела криминалистики Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Николай Сидоров оценят ситуацию с общественной безопасностью на транспорте в УрФО (водном, воздушном и железнодорожном), дадут основную статистическую информацию по количеству правонарушений и уголовных дел в указанной сфере за 2019 год, поделятся информацией о проводимой профилактической работе, огласят планы работы сотрудников ведомств в период новогодних праздников, дадут советы, касающиеся безопасности на транспорте.

В 14:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященная подведению итогов работы администрации Екатеринбурга в 2019 году.

В 14:00 в пос. Новоберёзовском Берёзовского городского округа состоится торжественное открытие отдельного поста 62-й пожарно-спасательной части (ул. Кольцевая, 9). Ежедневно на боевое дежурство будут заступать 6 огнеборцев и пожарная автоцистерна. В церемонии открытия примут участие начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев, глава администрации Берёзовского городского округа Евгений Писцов, представители предприятий городского округа.

Екатеринбург. Другие новости 25.12.19

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