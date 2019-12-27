27 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

27.12.2019, пятница

В 10:00 в поселке Ис Нижнетуринского городского округа (клуб им. Артёма, ул. Советская, 11) состоится вручение ключей от квартир людям, оставшимся без жилья в результате пожара.

В 11:00 в пос. Висимо-Уткинск (ул. Дзержинского, 2в) министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков вместе с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым откроют модульный фельдшерско-акушерский пункт. В 12:30 в пос. Черноисточинске Андрей Цветков примет участие во всероссийской акции #ДоброВСело и ознакомится с первым в России мобильным мультимедийным диагностическим комплексом, врученным 20 декабря губернатором Свердловскому областному медицинскому колледжу.

В 12:00 в Уральском геологическом музее УГГУ (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39) состоится пресс-показ выставки «Гранат – талисман 2020 года», где можно будет увидеть самый крупный на Урале кристалл граната альмандина весом 1,5 кг.

В 12:00 в Свердловском региональном центре президентской библиотеки (Екатеринбург, библиотека имени В.Г. Белинского, ул. Белинского, 15, 3 этаж) открывается выставочный фотопроект Банка России «Магия театра», приуроченный к Году театра в России. На выставке будут представлены 19 арт-объектов – увеличенных высококачественных фотоизображений редких монет с театральным сюжетом.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная культурной жизни Екатеринбурга в 2020 году. Руководитель арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских, руководитель арт-галереи Синара-центра Дарья Костина, директор Музея изобразительных искусств Никита Корытин расскажут о культурной жизни Екатеринбурга в 2020 году, выставке Сальвадора Дали и саунд-проекте «Ткачество звука», поделятся информацией об открытии центра «Эрмитаж-Урал», реставрационно-хранительского корпуса ЕМИИ и о новых экспозициях музея изобразительных искусств, а также сообщат о других крупных проектах в новом году.

В 17:00 на площади 1905 года в Екатеринбурге состоится торжественное открытие ледового городка. Площадку откроет глава города Александр Высокинский. В образе Снегурочки – мисс Екатеринбург – 2019 года Виктория Вершинина. Гости увидят танец гигантских белых медведей, зеркальный номер проекта Tandava Show, выступление Ксении Куминовой, вокалистки, неоднократной обладательницы гран-при Всероссийских и международных конкурсов. В 16:30 у главной сцены городка начальник управления культуры администрации города Илья Марков поделится с журналистами эмоциями от начала празднования Нового года в Екатеринбурге.

Екатеринбург. Другие новости 26.12.19

Жители Новоуральска ожидают очередную партию урановых хвостов из Германии (ФОТО, ВИДЕО). / Церкви и торговые центры: где в Екатеринбурге ловить новогоднее настроение (ФОТО). / Мэр Высокинский назвал свои достижения: победил «жидкую грязь» и отстоял социальную стабильность в сквере. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»