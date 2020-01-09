9 января в Свердловской области ожидаются следующие события

09.01.2020, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы ведомств в период зимних каникул в Свердловской области. Начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД РФ по Свердловской области Олег Тощев, врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Свердловской области полковник полиции Игорь Петунин, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов и главный врач скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев расскажут об обеспечении безопасности и правопорядка в общественных местах, о зафиксированных правонарушениях, оценят ситуацию на дорогах области в новогодние праздники, сообщат о количестве обращений граждан за оказанием медпомощи и об уровне травматизма в период праздничных каникул.

В 15:00 в здании правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1; 14 этаж; зал заседаний) состоится награждение и чествование детей, совершивших героические и мужественные поступки. Юным героям вручат медали «За спасение жизни» и «За мужество в спасении», а их родителям и педагогам – благодарность за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человеческой жизни. Награды вручат члены Совета Федерации Федерального собрания РФ от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

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