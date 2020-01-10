10 января в Свердловской области ожидаются следующие события

10.01.2020, пятница

В 11:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития особо охраняемых природных территорий на Урале. Накануне Дня заповедников и национальных парков министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, директор ГБУ СО «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин, директор ГБУ СО Природно-минералогического заказника «Режевской» Артем Сергушин, директор ФГБУ «Висимский государственный природный биосферный заповедник» Михаил Федоров и директор ГБУ СО «Природный парк «Оленьи ручьи» Николай Калинкин расскажут о работе по охране природы и сохранению заповедников и национальных парков в регионе, сообщат о мероприятиях по привлечению посетителей в рамках развития въездного туризма, огласят итоги контрольно-надзорных мероприятий на территориях ООПТ, а также поделятся планами развития на 2020 год.

В 12:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная оценке психологического здоровья уральцев и риску острых отравлений в новом году. В каком психологическом состоянии уральцы вступили в 2020 год? Каков прогноз по заболеваниям психическими расстройствами? Что влияет на психологическое состояние и депрессии у детей и взрослых? Какова ситуация с отравлениями в новогодние каникулы? На эти и другие вопросы ответят: Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области и УрФО, главный врач Свердловской областной психиатрической больницы; Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор»; Анна Малахова, главный детский психиатр Свердловской области, заведующая Свердловским областным центром психического здоровья детей Свердловской областной клинической психиатрической больницы; Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений Свердловской областной клинической психиатрической больницы.

В 14:00 на полигоне твердых бытовых отходов в районе Двуреченска (справа от трассы после ж/д переезда) Роспотребнадзор проведет утилизацию арестованной бестабачной никотинсодержащей продукции (снюсов), изъятой из продажи в течение новогодних праздников в магазинах Екатеринбурга.

Екатеринбург. Другие новости 09.01.20

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