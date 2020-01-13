13 января в Свердловской области ожидаются следующие события

13.01.2020, понедельник

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая фестивалю «Старый Новый Рок». Последний в истории фестиваль «Старый Новый Рок» пройдет 13 января в Екатеринбурге: как изменились фестиваль и российская рок-музыка за 20 лет? Какие имена СНР открыл для фанатов рока в России и за рубежом? Какая музыка прозвучит на последнем фестивале? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Горенбург, директор фестивалей «Старый Новый Рок» и Ural Music Night, лидер группы «Топ»; Владимир Шахрин, председатель экспертного совета фестиваля, участник группы «Чайф»; Александр Ф. Скляр, лидер и основатель группы «Ва-банкъ».

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского таможенного управления в 2019 году. Начальник управления Максим Чмора расскажет об основных результатах работы в 2019 году, о товарной структуре экспорта и импорта в УрФО, огласит данные о перечислениях в бюджет в прошедшем году, поделится информацией о мероприятиях по противодействию контрабанде, контрафакту и незаконному выводу валюты за рубеж, перечислит основные виды контрабанды на территории УрФО, проинформирует о работе мобильных групп таможни на границе с Казахстаном.

Екатеринбург. Другие новости 12.01.20

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