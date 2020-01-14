14 января в Свердловской области ожидаются следующие события

14.01.2020, вторник

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная приоритетным направлениям в работе с одаренными детьми в 2020 году. Директор ГАНОУ СО «Дворец молодежи» Константин Шевченко и директор НОО «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Инна Денюш подведут итоги работы в 2019 году, поделятся информацией о создании центра по выявлению и поддержке одаренных детей, обозначат приоритетные направления работы с одаренными детьми, а также расскажут о реализации федеральных образовательных инициатив в рамках национального проекта «Образование».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание рабочей группы по доработке проекта решения Екатеринбургской городской думы «Об утверждении положения «О ежегодном отчете главы Екатеринбурга перед Екатеринбургской городской думой».

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