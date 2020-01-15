15 января в Свердловской области ожидаются следующие события

15.01.2020, среда

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 326) состоится брифинг заместителя главного врача городского Центра медицинской профилактики Екатеринбурга Александра Харитонова, посвященный ситуации с заболеваемостью острыми респираторными заболеваниями.

В 11:20 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур в Кировское ДЭУ (ул. Проезжая, поворот на Исток), где журналисты смогут ознакомиться с образцами новой техники, закупленной для уборки города. Заместитель председателя городского комитета благоустройства Владимир Капустин расскажет о планах муниципалитета по обновлению парка уборочной техники в районах города.

В 15:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, аудитория 301) состоится организационное собрание по подготовке международной выставки InclusiveExpo.

В 19:00 в джаз-клубе EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22) состоится научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы» от Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга, посвященное вредным привычкам. Сомелье Семен Соловьев, психолог Рамиля Аксёнова и специалист по бережливому производству Андрей Никулин обсудят, как и для чего формируются привычки, можно ли «извлечь выгоду» из вредных привычек и как предотвратить их появление.

Екатеринбург. Другие новости 14.01.20

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