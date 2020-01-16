16 января в Свердловской области ожидаются следующие события

16.01.2020, четверг

В 11:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) депутаты городской думы отправятся в распределительный центр торговой сети «Пятерочка» на Сибирском тракте.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная Крещенским купаниям. Свердловская область готовится к празднику Крещения: где организованы купели? Можно ли выходить на лед в текущую погоду? Крещенские морозы отменяются? Как окунуться в прорубь, чтобы не заболеть? На эти и другие вопросы ответят: Отец Даниил Рябинин, председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии; Александр Лоскутов, старший госинспектор центра ГИМС Главного управления МЧС России по Свердловской области; Алексей Кривоногов, кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог «Новой больницы».

В 11:00 в Циклотронном центре ядерной медицины Уральского федерального университета (Екатеринбург, ул. Мира, 21) начнется пресс-тур, во время которого ученые УрФУ презентуют циклотрон, который поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях. Презентуют оборудование и расскажут о его возможностях: Сергей Кортов, первый проректор УрФУ; Сергей Бажуков, директор центра.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Года театра в Свердловской области. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников, главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев, артистка Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, лауреат международных конкурсов, лауреат премии «Золотая маска» Мария Виненкова, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, художественный руководитель балета Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров и художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин подведут основные итоги Года театра в Свердловской области, расскажут о программе выступлений и гастролей в прошедшем 2019 году, поделятся впечатлениями о наиболее ярких проектах Года театра, огласят информацию об участии уральских театров в российских и международных конкурсах и фестивалях в 2020 году.

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