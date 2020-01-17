17 января в Свердловской области ожидаются следующие события

17.01.2020, пятница

В 10:00 на Мариинском прииске (Асбест, р.п. Малышева, промплощадка Западная часть, зона 4, административное здание шахты) состоится презентация коллекционного изумруда первой категории массой 496 граммов и стоимостью 55 тысяч долларов, который пополнит запасы Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 5 этаж, зал № 8А) состоится оглашение приговора по делу об убийстве человека и похищении домашних животных. На скамье подсудимых двое граждан Таджикистана. Судья Александр Ладин.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, конгресс-холл, пресс-центр) состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2019 года и планам на 2020 год.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301, зал заседаний) состоится «нулевое чтение» проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Планируется обсудить положения законопроекта и подготовить соответствующее заключение для дальнейшей передачи его в Общественную палату Российской Федерации и Совет Федерации.

Екатеринбург. Другие новости 16.01.20

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