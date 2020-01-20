20 января в Свердловской области ожидаются следующие события

20.01.2020, понедельник

Депутаты гордумы и жители Екатеринбурга отправятся в паломническую поездку в Свято-Троицкий Всецарицынский монастырь (село Тарасково, ул. Кирова, 40а), организованную председателем думы Игорем Володиным.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 2 этаж, зал № 1А) состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор адвокату Борису Искандаряну, осужденному за покушение на мошенничество в крупном размере.

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам ралли-марафона «Дакар-2020», финальная гонка которого состоялась в Саудовской Аравии 17 января. Пилот команды Snag Racing Сергей Карякин, пилот Алексей Шмотьев и штурман команды Snag Racing АнтонВласюк расскажут о подготовке к соревнованиям, о сложностях, возникших в ходе гонки, поделятся общими впечатлениями от организации мероприятия и уровне подготовки спортсменов, а также ответят на вопросы журналистов.

В 14:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) начнется процесс по делу об убийстве с особой жестокостью малолетнего ребенка из-за пролитого спиртного. Судья Андрей Минеев.

В 15:00 в Свердловском областном педагогическом колледже (Екатеринбург, ул. Юмашева, 20, кабинет 108Г) представителям СМИ продемонстрируют, как идет процесс приема документов для участия в программе «Земский учитель».

Екатеринбург. Другие новости 19.01.20

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