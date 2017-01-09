Этой весной голос избирателя будет стоить 1 доллар – Самые крутые слухи недели

Публикации за 09.01.17

В первом в 2017 году выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать много забавных подробностей о назначенных на 19 марта довыборах в гордуму, о спорном друге Куйвашева, об обидном дележе средств на уровне министров и многом другом, не менее интересном.

Пересторонин тайно спонсирует Носова

Примерно так трактуют распределение грантов от министерства промышленности его участники, претендовавшие на государственную помощь. Рассказывают, что в конце прошлого года министерство выделяло достаточно крупные суммы в виде грантов на модернизацию производства. И многие желающие, представители достаточно знаковых для региона производств из Екатеринбурга государственных денег не получили. Зато, возмущаются слухмейкеры, несколько десятков миллионов досталось некоей типографии из Нижнего Тагила. Обидевшиеся промышленники считают этот акт не иначе как диверсией и тайной помощью главе Нижнего Тагила Сергею Носову. «Пятая колонна что ли?» – судачат о Сергее Пересторонине огорченные бизнесмены.

…А Пересторонина Рапопорт

Забавно, но при этом самому Сергею Пересторонину припоминают еще и грант от министерства физической культуры и спорта. Если точнее, то грант был выделен свердловскому отделению Ассоциации юристов России, которую возглавляет Сергей Валентинович. Сумма государственной поддержки невелика – всего около двухсот тысяч, но выдавался он под непонятный проект «Я-наблюдатель», который неизвестно как и зачем мог понадобиться министерству физкультуры и спорта, и недоброжелатели Сергея Валентиновича склонны считать, что здесь точно присутствует конфликт интересов.

Победу на довыборах в гордуму Екатеринбурга оценили в 10 миллионов рублей

Политтехнологи начали прикидывать стоимость кампании в гордуму Екатеринбурга. Как известно, довыборы двух депутатов по Кировскому округу №8 и Орджоникидзевскому округу №14 назначены на март 2017 года. Политолог Алексей Швайгерт предположил, что победа кандидатов в этих округах обойдется по расчету 2 доллара за голос одного избирателя. С учетом количества зарегистрированных избирателей (более 120 тысяч человек в двух округах), прохождение в городскую думу получается весьма дорогостоящим. Впрочем, другие комментаторы снизили стоимость голоса избирателя до 1 доллара, предполагая, что выборы в ЕГД будут тихими. «Кампания может стоить от 4,5 до 10 миллионов рублей, в зависимости от известности кандидата и активности конкурентов», – отмечает еще один эксперт Александр Предеин.

Экс-коммунист Нафик Фамиев не будет бороться за место депутата ЕГД от Уралмаша

Один из самых активных депутатов прошлого созыва заксо, Нафик Фамиев, который перед выборами 18 сентября 2016 года покинул КПРФ и был включен в список Партии пенсионеров, не будет участвовать в довыборах в гордуму 19 марта. Как сообщает источник в партии, Нафик Ахнафович считает эту кампанию недостаточно масштабной для себя, хотя довыборы пройдут в его родном Орджоникидзевском районе. «Это масштаб не его личности. Тем более речь идет о довыборах, то есть о неполном сроке депутатских полномочий», – рассказал собеседник агентства.

Председатель уральского арбитража Ирина Решетникова оказалась в интересном положении

Председатель Арбитражного суда Уральского округа оказалась в интересном положении. Как рассказывают представители судейского сообщества, общеизвестно, что срок ее полномочий указом президента исчисляется шестью годами и истекает 5 декабря 2016-го года. В декабре 2016-го Решетникова брала отпуск до Нового года, который наступил, но судьба влиятельной представительницы арбитражных кругов до сих пор не решена. Указ президента, продлевающий ее полномочия, не выходил, равно как и не было документа о назначении ее преемника. В результате Решетникова оказалась в поистине интересном положении – ее авторитет для сотрудников суда бесспорен, но формально она председателем уральского арбитража не является. А Кремль почему-то медлит.

В Росгвардии пропал один миллиард рублей

В Уральском управлении Росгвардии зреет крупный скандал, грозящий обернуться масштабными уголовными делами. Речь идет о реконструкции комплекса зданий военного городка на Соболева 10. Еще в 2011-м году был проведен закрытый аукцион на сумму в 2,5 млрд.рублей. Заказчиком выступало ФГКУ «8 ЦЗЗ Войск национальной гвардии» (тогда Внутренних Войск). В результате победило ООО «Сантехэнергострой», взявшее на субподряд ЗАО «ППК «Урал». Компанию на торги не допустили, но на объект она сумела проникнуть именно таким образом – через договор субподряда. В результате, на данный момент обе компании – фигуранты дела о банкротстве. В отношении первой введено внешнее наблюдение, а субподрядчика уже признали банкротом и в конце ноября прошлого года было введено конкурсное производство. В результате заказчик на завершение строительства объекта (а речь идет в том числе и о жилом доме) вынужден был потратить дополнительный миллиард рублей. Вопрос в том, куда делся миллиард из первоначальной суммы, которую должно было хватить на оплату всех работ с лихвой.

Свердловский общественник-матерщиник оказался другом Куйвашева

Эхо скандальных кадровых перестановок в общественной палате Свердловской области неожиданным образом может ударить по имиджу губернатора. Слухмейкеры утверждают, что общественник Валерий Черкашин, учинивший матерные «разборки» с коллегами, входит в ближний круг друзей Евгения Куйвашева. Поэтому-то эсер, ничуть не стесняясь, сыпал отборными ругательствами в резиденции главы региона, где проходило предновогоднее заседание общественной палаты. «Еще один друг губернатора, шансонье, непублично, но откровенно матом посылает пайщиков «Бухты Квинс», которые с ним судятся. Перед выборами Евгению Владимировичу не мешало бы урезонить свое окружение», – иронизируют наблюдатели.

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Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

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