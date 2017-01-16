Судьба Куйвашева решится на встрече в Москве – Самые крутые слухи недели

Публикации за 16.01.17

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать, когда решится судьба Куйвашева, какие сценарии выборов губернатора обсуждают в «желтом доме», кто может сменить Носова в Тагиле и многое другое не менее интересное.

17 января решится судьба Куйвашева?

Говорят, что 17 января, то есть уже во вторник, может решиться политическое будущее Евгения Куйвашева. Якобы в Москве должна состояться личная встреча свердловского губернатора с Владимиром Путиным, на которой первое лицо страны должно будет сообщить о своем решении – сделает ли он Куйвашева исполняющим обязанности губернатора после окончания срока его полномочий или нет. Соответственно, от решения Путина зависит и то, пойдет ли на выборы Евгений Куйвашев. В окружении последнего, к слову, царят весьма оптимистичные настроения: в регионе не случилось за годы правления Куйвашева ничего хорошего и прорывного, но и катастрофического, слава богу, тоже. Так что отказывать Евгению Владимировичу в еще одном сроке на Урале Путину, вроде бы, резонов нет. Настроение самого Куйвашева также наблюдатели называют весьма обычным. К тому же в выходные он совершил вояж в многострадальную Серебрянку – очевидно, чтобы предоставить президенту свежий отчет по решению проблем деревни. Каким будет выбор Путина – узнаем в ближайшее время.

В «желтом доме» уже знают, какими будут выборы Куйвашева

В резиденции губернатора, между тем, продолжается вялотекущая подготовка к выборам. «За основной тезис взята установка – «При сильном Тунгусове фамилия губернатора Свердловской области может быть любой». Но лучше, конечно, если Куйвашев сохранится», – рассказывают источники в «желтом доме». Исходя из того, что Куйвашев получает одобрение Путина, сценарий по его выборам на второй срок предлагается реализовать в таком виде: явка избирателей максимально сушится. При большом скоплении народа у избирательных урн шансы на то, что Куйвашев будет избран, резко падают. Все-таки рейтинги губернатора по-прежнему оставляют желать лучшего. «Голоса планируется размыть между десятью-пятнадцатью кандидатами, в том числе сильными типа Ройзмана и Носова. Видимо, стоит рассчитывать на второй тур. Также предполагается, что Куйвашев не наберет много в Екатеринбурге, а выиграет за счет области, где ему помогут включением административного ресурса на полную катушку. Соответствующую работу с мэрами Тугнусов уже ведет», – рассказывают слухмейкеры.

Куйвашев бьется за любовь жителей Нижнего Тагила…

Не спит вроде как и сам губернатор Евгений Куйвашев. А прилагает огромные усилия для того, чтобы завоевать симпатии жителей второго по величине города области. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов неоднократно заявлял о недостаточном внимании областных властей к проблемам тагильчан, а также недвусмысленно намекал на свое желание поучаствовать в губернаторских выборах 2017 года. Рейтинг в городе у Носова высокий, тогда как губернатор до сих пор был там не слишком частым гостем. В наступившем году Куйвашев решил восполнить этот пробел. Нижний Тагил стал первым муниципалитетом, который губернатор посетил после новогодних каникул. Куйвашев обошел пешком центр города, оценил местные продуктовые магазины и пообещал построить дорогу к поселку Серебрянка – словом, всячески подчеркнул свою заботу о жителях «Путинграда».

…но возглавит «Путинград» бывший сити-менеджер Первоуральска

Появились на этой неделе и первые слухи относительно предстоящих осенью выборов главы Нижнего Тагила. Источники агентства сообщают, что действующий мэр Сергей Носов, по всей вероятности, не станет выставлять свою кандидатуру – он уже давно «перерос» мэрское кресло и видит себя губернатором. В этой ситуации «Единая Россия» может сделать ставку на молодого и энергичного кандидата, уже имеющего опыт руководства промышленным райцентром. Называют бывшего сити-менеджера Первоуральска Алексея Дронова, который в настоящее время является депутатом областного заксо и управляющим директором ПНТЗ. До сих пор с Нижним Тагилом Дронова ничего не связывало, однако если Носов не станет выдвигать свою кандидатуру, шанс у него есть, считают источники.

У подрядчиков капремонта есть свой чатик в WhatsApp. И в нем высмеивают фигурантов материалов СМИ

По утверждению слухмейкеров NDNews.ru, в чате общаются представители всех крупных стройфирм, исполняющих заказы по капитальному ремонту в Свердловской области. В целом секретное сообщество участники оценивают как полезный функционал, который позволяет быстро обмениваться новостями, но есть и «вторая сторона медали». Негативные публикации в СМИ о той или иной фирме, моментально доводятся до сведения коллег, а они не упускают случая позубоскалить. Если речь в материалах идет о таких вещах, как невыплата заработной платы и жесткая экономия на стройматериалах, сообщение в «чатик» может привести к репутационным потерям. Например, герои одной из публикаций NDNews.ru, руководители компании ООО «Капремонтреконструкция», по слухам, пережили немало неприятных моментов, пока коллеги в WhatsApp обсуждали проблемы, из -за которых задерживают зарплату сотрудникам. К слову, спустя месяц после публикации деньги сотруднику, который обратился к журналистам, так и не выплатили. Зато несколько раз вызывали для «воспитательных бесед» о том, как плохо рассказывать о делах фирмы прессе. К вопросу подключилась трудовая инспекция, и прокуратура.

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