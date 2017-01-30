Охота на ведьм и кандидаты в губернаторы разной степени нужности – Самые крутые слухи недели

Публикации за 30.01.17

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать об объявленной единороссами «охоте на ведьм», о том, какие кандидаты в губернаторы появились опять на горизонте, а какие утратили привлекательность. Также в очередной серии проекта – последствия ареста лидеров «Шалтай-болтая» для уральских чекистов, конфликты в общежитиях УрФУ и многое другое, не менее интересное.

Шептий начал охоту на ведьм

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий планирует упрочить свое положение, избавившись от ненадежных элементов во вверенном ему обкоме. Лакмусовой бумажкой на проверку лояльности стали праймериз на довыборах в гордуму Екатеринбурга. И первым «попался» секретарь Кировского политсовета партии Александр Худяков, который посмел выставить на праймериз по Кировскому району собственную кандидатуру вопреки воле Шептия, желающего видеть в депутатском кресле гендиректора пищевого комбината «Хороший вкус» Михаила Смолякова. Хотя официально единороссы проповедуют открытость на праймериз, на самом деле Шептий взбешен таким неповиновением Худякова. «Худякову – конец, Шептий ему этого не простит», – сообщают источники.

Куйвашев ищет автора для своей диссертации

В выборный год губернатор Евгений Куйвашев горит желанием повысить свою привлекательность в глазах электората. Эксперты уже отметили, что он похудел, но этого главе региона показалось мало. По слухам, Куйвашеву не дает покоя пренебрежение свердловского истэблишмента к уровню его образованности. И он решил исправить это радикальным образом: получить ученую степень. Но, поскольку сам губернатор в науках не силен, говорят в кулуарах, он подыскивает ученого «негра», который напишет диссертацию за него. Возможно, это будет замруководителя его администрации Вадим Дубичев – говорят, «почерк», которым написана последняя программная статья губернатора, уж очень похож на дубичевский.

Первоуральский санаторий, где утонул ребенок, принадлежит депутату Госдумы Езерскому

Расследование трагической гибели 12-летнего мальчика в бассейне санатория «Соколиный камень» в Первоуральске может обернуться политическим скандалом. Как рассказывают инсайдеры, санаторий принадлежит депутату Госдумы Николаю Езерского, которого на днях КПРФ выдвинула кандидатом в свердловские губернаторы. При этом обстоятельства происшествия указывают на халатность сотрудников учреждения. «Ребенка допустили к бассейну со справкой о сердечной недостаточности, не провели инструктаж, а когда мальчику стало плохо в воде, рядом не было инструктора-спасателя», – перечисляют источники агентства. Напомним, по факту гибели ребенка в следственном отделе СКР Первоуральска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Альшевских собирается в губернаторы

Депутат Госдумы Андрей Альшевских все же собирается попытать счастья на еще одних выборах и попробовать стать губернатором. Его амбиции не ограничиваются креслом в ГД, к тому же его результат в сентябре 2016 года был хорош – он шел в парламент как одномандатник и сумел прорваться. С переходом в Госдуму из заксо Альшевских своей активной деятельности в регионе не оставил – он по-прежнему ведет приемы граждан, раскачивает тему с транспортной схемой, критикует представителей местных властей, в общем, из повестки не уходит. Говорят, что таким образом депутат напоминает о себе с прицелом на кампанию этого года. Вот только есть одна проблема – Альшевских теперь единоросс, а значит, что он не сможет быть даже самовыдвиженцем, если только партия не скажет «надо». Пока предпосылок для такого варианта развития событий нет. Но активного парламентария, который нравится избирателю, уже заметили наверху. Слухмейкеры утверждают, будто Альшевских все же могут дать пост губернатора – только другого региона. Наиболее вероятный вариант – это Курганская область, утверждают слухмейкеры.

Навальный определился со своим кандидатом на Свердловскую область. И это не Ройзман

Разумеется, что оппозиция обязательно попытается воспользоваться выборами губернатора Свердловской области, чтобы засветить себя. Источники утверждают, будто Алексей Навальный уже определился с тем, кто будет оппозиционным кандидатом в губернаторы опорного края державы, и даже прорабатывает возможность отправки представителя консолидированной оппозиции на кампанию в регион. И это отнюдь не Евгений Ройзман. Во-первых, Ройзман, по мнению Навального, стал предателем, когда прогнулся под команду Владимира Тунгусова. Во-вторых, Ройзмана якобы согласовали в Кремле как технического кандидата под Евгения Куйвашева (на смотрины в Москву мэра вместе с губернатором возил опять-таки Тунгусов). И это обстоятельство тоже не делает Ройзмана привлекательной фигурой для Навального, которому нужно, как говорится, «попить крови» у действующей власти перед президентской кампанией. В-третьих, после того, как про Ройзмана пустили слух как про возможного кандидата в президенты, Навальный и вовсе отринул екатеринбургского мэра. Соответственно, ему нужен другой кандидат. В этой связи называется имя бывшего главы минфина РФ Алексея Кудрина. После провальной для него кампании в Госдуму экс-чиновник с его бэкграундом и нынешней деятельностью в ЦСР все еще интересен протестному электорату на местах.

Свердловских чекистов зацепит арест лидеров «Шалтай-болтая»

Любопытные слухи рассказывают об обитателях здания на Вайнера, 4. Говорят, что арест заместителя руководителя ЦИБ ФСБ РФ Дмитрия Докучаева может зацепить и свердловское управление. Дело в том, что известный в хакерских кругах под никнеймом Forb, майор ФСБ еще в 2004-м году заявлял о том, что родом он из Екатеринбурга и родился в 1984-м году. Соответственно, болтают конспирологи, на службу в органы безопасности он был принят именно в период своего проживания в Екатеринбурге. И если они действительно правы, то это может вызвать дополнительный интерес к УФСБ по Свердловской области со стороны УСБ ФСБ. Интерес, который ни один уважающий себя чекист, по крайней мере в отношении собственной персоны, не сочтет уместным.

В общежитиях УрФУ готов вспыхнуть межнациональный конфликт

В общежитии УрФУ на перекрестке Комсомольской и Малышева произошла массовая драка с участием армянских студентов. Рассказывают, что в общежитии, предназначенном для проживания иностранных студентов и магистрантов, приехавшие учиться в УрФУ граждане Армении всячески задирают студентов из России. Периодически устраивают разборки с холодным оружием, используя боевой стиль «пятнадцать на одного». При этом, возмущаются студенты из России, в случае если им дать отпор, гости Екатеринбурга начинают грозить либо связями в армянском консульстве либо упоминают имя председателя СООН Союза студентов УрФУ Эдика Балояна, который, разумеется, отрицает свое покровительство. Однако, отмечают слухмейкеры, русскоязычных студентов за такое поведение давно бы отчислили, а выходцам из Армении все сходит с рук.

Куйвашев и бал журналистов

Говорят, что многие журналисты обиделись на губернатора Евгения Куйвашева за перенос традиционного бала прессы в честь Дня российской печати аж на две недели. У кого-то уже были другие планы, кто-то посчитал, что раз не отметили вовремя, то уже и не стоит праздновать, кому-то просто показалась странной такая отсрочка. Словом, переносу никто не обрадовался, так что в этом году на балу было существенно меньше прессы, что несколько странно с учетом предстоящей губернаторской кампании, когда СМИ надо, наоборот, задабривать.

Внимание! Редакция ИАА «Новый День – Екатеринбург» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

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