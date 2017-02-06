Москвичи в шоке: скользкий артист публично обгадил своего партнера-уральца – «Самые крутые слухи недели»

Публикации за 06.02.17

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут почитать о нюансах визита федеральных чиновников на Средний Урал в конце прошлой недели и какие последствия это может иметь для губернатора региона. Также в новой серии проекта – кандидаты на пост ио главы региона, новые денежные переживания депутатов заксо, стремительная карьера гимнастки в партии власти и многое другое не менее интересное.

Тунгусов готовится стать и.о. губернатора

Самая, пожалуй, обсуждаемая сплетня на текущий момент – это отставка Евгения Куйвашева без перехода его в статус исполняющего обязанности губернатора Свердловской области. Слухмейкеры утверждают: торги идут весьма и весьма нешуточные, Москва до сих пор не сделала ставки ни на кого, а что думает про назначение ио Владимир Путин – так и вообще одному богу известно. Между тем, инсайдеры утверждают, что на тот случай, если ставку на Куйвашева федеральный центр не сделает, уже имеются договорённости с Владимиром Тунгусовым. В этом случае он станет и.о. – но с важной поправкой. Он не получает права избираться в губернаторы. Москва за время отсрочки будет искать Свердловской области того самого нового избираемого главу.

Москва не верит отчетам Куйвашева о подготовке к ЧМ-2018

Федеральный центр чрезвычайно заинтересован в полной и достоверной информации обо всем, что связано с подготовкой к ЧМ-2018. При этом полного доверия к губернатору Евгению Куйвашеву нет. Об этом могут свидетельствовать события прошлой недели: за день до того, как в Свердловскую область к губернатору прилетел Виталий Мутко, здесь побывал еще один московский гость – заместитель начальника Контрольного управления президента Валентин Летуновский. Он с Куйвашевым даже не встречался, а отправился прямиком к полпреду Игорю Холманских, которого и расспросил обо всех «мундиальных» делах. Источники предполагают, что это – еще один тревожный звоночек для губернатора, которого и без того постоянно включают в «расстрельные» списки.

Затягивание строительства арены для хоккея с мячом в Первоуральске может аукнуться Куйвашеву

Еще одна околоспортивная проблема для Куйвашева, которая может иметь весьма негативные последствия – строительство крытой ледовой арены для хоккея с мячом в Первоуральске. Возведение спортивного сооружения для местной команды «Уральский трубник» было оценено в 1,5 миллиарда рублей. Во время визита помощника президента России Игоря Левитина в Екатеринбург в апреле 2016 года обсуждалось, что арена будет построена за счет федерального финансирования. Как говорят инсайдеры, вопрос с выделением средств активно лоббировали глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов и депутат Госдумы Зелимхан Муцоев. Но спустя год строительство арены все еще находится на стадии проектирования. Никаких подвижек со стороны областной власти нет.

Бывшая гимнастка Ирина Зильбер станет главой исполкома ЕР

Довольно любопытные сообщения приходят после заседания Межрегионального координационного совета «Единой России», проходившего в Тюмени. По сведениям слухмейкеров, на совещании было принято решение сделать главой исполкома свердловского регионального отделения ЕР олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Ирину Зильбер. В 2016 году Зильбер участвовала в праймериз ЕР и стала одним из лидеров внутрипартийного голосования. После этого бывшая спортсменка баллотировалась в депутаты Свердловское заксобрание по Октябрьской территориальной группе, но получить депутатский мандат ей не удалось.

Матпомощь может стать еще одним способом давления на депутатов

В заксобрании обсуждают правила предоставления депутатам материальной помощи в предусмотренных законом случаях (смерть родственника и т.п.). Впервые избранных депутатов тревожит тот факт, что в законе речь идет только о тех народных избранниках, которые осуществляют свою деятельность на постоянной основе, то есть получают в заксо зарплату, а таковых в заксо 30. Остальные переживают, что «в случае чего» область ничем им не поможет. Председатель комитета по законодательству Владимир Никитин недвусмысленно дал понять, что ситуация непростая. «На сегодняшний день закон такой, какой есть. Если вдруг у какого-то возникнет такая необходимость, будем принимать по нему отдельное решение», – заявил он. «Беззарплатные» депутаты переживают, что решение в этом случае будет напрямую зависеть от их лояльности.

Ситуацию у Авдеевки накалили деньги Рината Ахметова

Недоброжелатели ополченцев ДНР, среди которых много жителей Екатеринбурга, рассказывают, что обстрелы Авдеевки, где располагается Авдеевский коксохимический комбинат, были спровоцированы не столько наступлением ВСУ, сколько меркантильными коммерческими интересами. До этого даже в самые тяжелые времена предприятие не останавливалось ни на день. Но 30 января были перебиты основные ветки энергоснабжения завода, а все производство было остановлено, началась частичная консервация предприятия. Если завод остановить полностью – его уже будет не запустить. Параллельно встанет и самый крупный на Донбассе Мариупольский металлургический завод, работающий на коксующемся угле, поставляемом из Авдеевки. Оба предприятия – крупнейшие налогоплательщики и работодатели на Донбассе. Соответственно и обстрелы завода, якобы, были вызваны желанием заработать на владельце заводов – Ринате Ахметове. И, если верить недоброжелателям, это вполне себе удалось.

Московских эстетов возмутила «некультурная» змея на спектакле «Коляда-театра»

Неприятный случай произошел во время гастролей екатеринбургского «Коляда-театра» в Москве, где труппа в течение трех недель показывала почти все свои спектакли. Во время и без того скандального «Ричарда III» один из «артистов» до глубины души возмутил особо чувствительную публику в зале. Речь идет о настоящей змее, которая играет в спектакле одну из ролей. Во время очередного монолога артист-змей обгадил своего партнера актера Олега Ягодина, а также сцену. «Многих в зале от увиденного затошнило. Как можно такое вытворять в театре?», – возмутились иные эстеты. Другие же не увидели ничего предосудительного: «Я видел в цирке, как лошадь прям на арене гадила. И ничего. Шоу никого не возмущало».

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Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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