Судьба Куйвашева зависит от рокировки в Москве – Самые крутые слухи недели

Публикации за 20.02.17

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать: от кого зависит судьба Куйвашева, почему прочат отставку замгенпрокурора Пономареву и какие тайные связи берегут Тунгусова. Также в новой серии проекта – испуг губернатора, «вонючие» планы соседей и многое другое, не менее интересное.

Судьба Куйвашева зависит от собянинской рокировки

После того как о своей отставке заявил последний губернатор из «черной пятерки», судьба Евгения Куйвашева стала казаться решенной. Об этом косвенно свидетельствуют и слухи, которые транслируются из Москвы. Якобы, президентское утверждение Куйвашева в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области будет предварять аппаратная рокировка. Сергей Собянин получит кресло председателя правительства РФ, а Дмитрий Медведев уйдет на почетную пенсию в качестве мэра Москвы. Якобы, в случае реализации подобного сценария Евгений Куйвашев неизбежно станет свердловским губернатором. Однако, говорят, что противником кадровых изменений выступает Вячеслав Володин, отношения которого с кланом Сергея Собянина всегда считались напряженными. Так или иначе перспективы Евгения Куйвашева связывают исключительно с именем Сергея Собянина.

Юрию Пономареву прочат отставку в УрФО

54-летний замгенпрокурора России в УрФО Юрий Пономарев с 7 февраля находится в Южном федеральном округе, где временно исполняет обязанности замгенпрокурора РФ по ЮФО Сергея Воробьева. По официальной информации, командировка продлится до 10 марта, Пономарев при этом, находясь в Ростове-на-Дону, продолжает исполнять свои обязанности по УрФО. Впрочем, как говорят источники в правоохранительных органах, его кураторство в ЮФО в скором времени может приобрести иной статус. Ожидается, что командировка Пономарева в Южный округ станет последней – ЮФО станет для него постоянным место пребывания.

Попадание в ротацию кадров наблюдатели объясняют относительным бездействием надзорного ведомства Пономарева на громкие дела в Свердловской и Челябинской областях. На территории последней к таким относят «уголовки», возбужденные с подачи экс-руководителя местного УФСБ Игоря Ахримеева, которые многие называют заказными. Среди них – дела против экс-сенатора Константина Цыбко, экс-вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова и т.д. В случае, если Пономарев покинет пост руководителя генпрокуратуры РФ в УрФО, его место прочат государственному советнику юстиции 2 класса Юрию Турыгину, который в настоящее время работает в должности начальника управления ГП РФ в УрФО.

У Тунгусова обнаружен свой человек в областной прокуратуре

Слухмейкеры рассказывают о тайных связях между главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым и заместителем прокурора Свердловской области Вадимом Чукреевым. Якобы, именно Чукреев был и остается защитником законности в том смысле, что выступает противником возбуждения уголовных дел в отношении Владимира Тунгусова и именно ему приписывают прекращение «разработки» тогда еще заместителя главы администрации Екатеринбурга, после знаменитых обысков в Карасьеозерском, в период обострения войны между городом и областью. При этом некоторые слухмейкеры идут еще дальше, вспоминая бывшего начальника СЭБ УФСБ по Свердловской области Олега Воронова, которому приписывают протежирование и поддержку Вадима Чукреева, со времен службы последнего на посту прокурора Верх-Исетского района. Стоит упомянуть, что в кругу своих доверенных лиц Воронов хвастался неким компроматом на Владимира Тунгусова. Этот клубок из личных связей и обсуждают слухмейкеры, задаваясь главным вопросом – не хвост ли виляет собакой?

Экс-коммунист Альшевских напугал губернатора

У Евгения Куйвашева добавилась еще одна головная боль: он не знает, как реагировать на вызов, который бросил ему две недели назад бывший депутат заксо, а ныне – депутат Госдумы Андрей Альшевских. Напомним, депутат обратился к губернатору с предложением изменить региональное законодательство таким образом, чтобы в губернаторских выборах могли участвовать самовыдвиженцы (сейчас такой возможности нет). И теперь Куйвашев оказался в сложной ситуации. Сказать «да» – значит, получить на выборах серьезного соперника в лице того же самого Альшевских. Сказать «нет» – показать себя трусом и нарушить заданный Москвой курс на открытые и конкурентные выборы. Возможно, считают источники, губернатор просто попытается сделать вид, что этого обращения не было, хотя и это неразумно – Альшевских всегда активно общался с уральским медиа-сообществом.

Куйвашев и черная нитка

На прошлой неделе Евгений Владимирович привлек внимание журналистов неожиданным аксессуаром: на запястье губернатора появилась темная веревочка непонятного происхождения и назначения. Высказывались самые разные предположения. Например, согласно каббалистическим верованиям (эзотерическое течение иудаистов) красная шерстяная нить – очень сильный энергетический знак, который оберегает от плохого и помогает стать успешным. Но у губернатора на руке нитка была черной. По другой версии, «браслет» губернатора родом из Италии. Есть и еще одно предположение: журналисты вспомнили, что похожие шерстяные ниточки на запястьях носят деревенские бабушки как народное средство от боли в суставах.

Жителей Серова заставят дышать навозом задарма

Жители Серова бьют тревогу из-за угрозы утонуть в свином навозе – причем «за бесплатно». На территории городского округа планируется построить свиноферму-гигант на 250 тысяч голов, всего в 10 км от центра города. Причем с амбициозными заявлениями выступили не местные фермеры, а «варяги» из челябинского «Арианта». Для серовчан, между тем, ситуация приобретает в прямом смысле слова «дурной запах» – по словам жителей города, по поводу утилизации «продуктов жизнедеятельности» будущих отбивных и колбас авторы проекта предпочитают отмалчиваться – нет никакой информации ни о том, куда будет вывозиться навоз, ни о том, как его будут уничтожать. Местные власти тоже не охочи до комментариев. «Это коммерческий проект, администрация в нем не участвует. Задавайте все вопросы «Арианту», – такой ответ дали в пресс-службе администрации города. По словам местных жителей, они опасаются, что «варяги» изначально не заинтересованы в сохранении экологии чужого для них региона. При этом плюсов в открытии нового объекта найти не удается – даже на стройке работают челябинские вахтовики, и в городе опасаются, что и после открытия фермы серовчанам не достанется ни одного рабочего места. «Свиной навоз относят к 3 классу опасности. Если бы хоть рабочие места прибавились, можно было бы терпеть, все-таки деньги. Ходят слухи, что у нас будут работать те, кого планировалось сократить в Челябинской области, но не удалось. Такая «радость» нам не нужна», – говорят местные.

В правительстве хвастают несуществующими достоинствами

Правительство Свердловской области решило приукрасить свои достоинства – чиновники уподобились рыбакам, которые хвастают уловом перед коллегами, разводя руки все шире и шире. Поводом стала «Лыжня России». В этом году ее решили сдвинуть на неделю, что негативно отразилось на числе участников. К тому же кампания по анонсированию мероприятия (возможно, из-за предвыборного мандража в белом и желтом домах) была провалена. В итоге вместо заявленных 15 тысяч человек – столько участников было в прошлом году – на «ЭКСПО» приехали только около пяти тысяч лыжников. По крайней мере, такие данные озвучивали в кулуарах организаторы, сетуя на малочисленность даже в масс-старте. Но это ничуть не смутило пресс-блок правительства. В сегодняшних релизах число участников выросло почти до 20 тысяч человек. Видимо, прихвастнуть пришлось, чтобы не ударить в грязь лицом перед регионами, где «Лыжня» прошла вовремя.

Внимание! Редакция ИАА «Новый День – Екатеринбург» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

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