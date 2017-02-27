Резервный фонд области спустят на сомнительную затею Куйвашева? – Самые крутые слухи недели

Публикации за 27.02.17

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать – почему резиденция испугалась Навального, кто хочет использовать столичного оппозиционера в своем политическом возрождении и почему Карпинск станет «горячей точкой» для федеральных телеканалов. Также в новой серии проекта – война кланов в «Желтом доме», рассказ о «кроте» в полпредстве и многое другое, не менее интересное.

Куйвашев готов истратить резервный фонд области на распиаренный, но сомнительный проект

Губернатор Евгений Куйвашев готов на все, чтобы «пустить пыль в глаза» федеральному центру и западным партнерам. Даже на то, чтобы покуситься на «святая святых» – областной резервный фонд, который раньше предназначался в основном для финансирования ликвидации потопов, пожаров и других стихийных бедствий. Недавно регламент расходования фонда был изменен. Теперь в нем появился обтекаемый пункт: «К иным мероприятиям, на финансовое обеспечение которых выделяются средства резервного фонда Правительства Свердловской области, относятся… другие мероприятия, проводимые по решениям Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области». Не исключено, что таким «иным» мероприятием может стать строительство конгресс-холла рядом с Екатеринбург-Экспо, о котором губернатор и его команда грезят уже давно. Построить его для Куйвашева является вопросом принципа: он обещал провести в нем Иннопром. Сначала в 2016 году, потом 2017, теперь – 2018. Бюджетных денег на сомнительную с точки зрения инвестпривлекательности постройку нет. А вот деньги резервного фонда могут выручить. Правда, отмечают наблюдатели, они могут уже совсем скоро понадобиться на более привычные цели: из-за снежной зимы на Урале ждут сильных паводков и затопления деревень и сел, куда более опасного, чем в прошлые годы. Но у губернатора – другие задачи.

Резиденция запустила в полпредство «крота»?

Интересную информацию распространяют источники в резиденции губернатора – якобы, для получения внутренней информации из полпредства туда был запущен «крот». По ряду признаков, имеющихся в распоряжении экспертного сообщества, речь не идет о появлении в штате нового сотрудника. Скорее, имела место вербовка кого-то из числа имеющихся сотрудников.

Пока информацию, которую с помощью «крота» получает «Желтый дом», весьма успешно получалось подтверждать на объективность и соответствие реалиям. «В преддверии выборов губернатора Свердловской области любой инсайд с «той стороны» интересен, кто знает, вдруг это может переломить ход всей кампании?» – говорят слухмейкеры из «области».

Первый пошел? В администрации губернатора началась война кланов

Весьма интересное интервью накануне больших праздничных выходных дал сайту znak.com советник губернатора Анатолий Гайда. Сопоставив его с текущими реалиями, участники политических процессов сделали главный вывод – столь неоднозначное по всем параметрам интервью появилось, в первую очередь потому, что в администрации главы области начались междоусобные войны. Участники будущего выборного штаба все никак не могут поделить кандидата – стратегии, по которой будет избираться Куйвашев, до сих пор нет, идеологии нет, денег нет. «Видимо, Гайда, как опытный аппаратчик, решил пойти ва-банк. Теперь, если его после такого интервью отстранят от выборов, ему и не придется отвечать за проигрыш кандидата. А с такой подготовкой кампания почти наверняка будет проиграна. Ну, а если не отстранят – Гайда, по факту, получает полный карт-бланш и независимость – если его не накажут сейчас, то кто и за что его накажет впоследствии? Он обретет независимость от Тунгусова, и, кто знает, может, максимально приблизится к Куйвашеву?» – размышляют слухмейкеры.

Ад и Израиль. Резиденция испугалась Навального

В резиденции губернатора Свердловской области болезненно восприняли критику оппозиционера Алексея Навального. Тот во время визита в Екатеринбург «раздал» и непопулярному губернатору Евгению Куйвашеву, и олигархам (в лице Андрея Козицына), которым подчиняется власть. У наблюдателей при этом возникло ощущение, что натаскал на местную повестку оппозиционера отнюдь не его подручный Леонид Волков, а кто-то другой. «Слишком часто звучали в его речи два слова – «ад» (и все производные) и Ройзман», – рассуждают в кулуарах и отмечают, что слова Навального, кто бы ни вложил их в его уста, напугали резиденцию.

… который собирается на выборы в Свердловской области

И у испуга есть вполне резонные причины. Не исключено, что АП захочет посмотреть, как избиратели среагируют на такого кандидата, как Навальный в условиях реальной гонки. Этот опыт мог бы быть небесполезен в преддверии президентских выборов. Так что может случиться и так, что свою кандидатуру оппозиционер выставит против Куйвашева, который, по словам самого Навального, проиграет.

… а поможет ему обиженный Бурков

Интересно, что среди тех, кто может оказать помощь Навальному, может всплыть депутат Госдумы Александр Бурков, которого оппозиционер на брифинге в прошлые выходные упорно называл «БуркОвым». Якобы «эсер», которому не дали добро на губернаторские выборы, обиделся. И в отместку отказался поддерживать другого кандидата в губернаторы, которого выставит «Справедливая Россия» (а им, скорее всего, будет депутат заксо Дмитрий Ионин). Бурков, судя по всему, пока мечется между претендентами, которые могут воспользоваться его электоральными мощностями, выбирая между экс-премьером Денисом Паслером и оппозиционером Алексеем Навальным. Последняя кандидатура для Буркова весьма заманчива – в регионе слабы и эсеры, и коммунисты, и уж тем более ЛДПР, не говоря о спойлерах и карликах, подконтрольных вице-губернатору Владимиру Тунгусову. К тому же, наверняка Навального начнут давить административным ресурсом, что только сыграет ему на руку. В общем, весьма удобная позиция для старта «протестного» кандидата. И выбив больший процент голосов для выбранного кандидата, Бурков сможет погреться в лучах успеха, хотя бы частично восстановит свое реноме и отомстит обидчикам.

Подчиненные беспокоятся за начальника СвЖД из-за вредных привычек

Тревожные слухи исходят из Свердловского управления железной дороги. Рассказывают, что начальник СвЖД Алексей Миронов стал появляться на корпоративных мероприятиях в не самом подобающем виде. Считается, что отправной точкой стало сентябрьское совещание с топ-менеджерами магистрали в ДКЖ, где Миронов появился будучи изрядно «хорошим» и не всегда впопад комментировал доклады подчиненных. Сначала это сочли всего лишь маленькой вельможной слабостью, но после ситуация стала прогрессировать. По мнению некоторых железнодорожников, обитающих в здании управления, во время командировок в Москву и другие регионы Миронову постоянно требуются крепкие помощники, способные помочь руководителю СвЖД погрузиться в самолет и из самолета, если на то будет необходимость. Хочется верить, что это все досужие сплетни недоброжелателей, потому что ранее Алексей Юрьевич фигурировал в описаниях знакомых с ним людей как человек деликатный и интеллигентный.

Карпинск станет «горячей точкой» в эфире федеральных каналов

Рассказывают, что истории с закрывающимся в Карпинске круглосуточным стационаром и брошенной водоочистной станцией за 350 миллионов рублей очень заинтересовали продюсеров федеральных каналов. Речь идет об НТВ и «Первом канале». Якобы существует определенный федеральный тренд, в рамках которого очень уместной выглядит деятельность ОНФ. Речь идет о раскрытии представителями фронта проблемной социалки, в которой должны фигурировать а) пострадавшие жители глубинки; б) злые чиновники, зарывшие деньги в землю – похожую тему уже иллюстрировала история с Заречным, когда спустя несколько лет отремонтированную больницу открыли только перед камерами федеральных каналов. И сейчас на очереди Карпинск. Рассказывают, что он станет темой для эфиров программ «Нашпотребнадзор» на НТВ, а на первой кнопке страны якобы под это дело готовы предоставить эфир итоговой программы «Воскресное время».

Лакшери-масленица не впечатлила посетителей

В последний день масленичной недели в Екатеринбурге проходили не только народные гуляния, но и luxury-проводы зимы. Например, в одном из загородных клубов, где в обычные дни собираются любители гольфа, за вход на территорию с человека брали по 1000 рублей. Посетителей возмутило, что в цену масленичного билета не было включено хотя бы захудалого блина, все приходилось оплачивать дополнительно. «Рекламный тур заведения за наш же счет. Лакшери так и прет», – говорят посетители загородного клуба.

На покупку телебашни нацелился шаман?

В Екатеринбурге продолжается эпопея с продажей самого высокого в мире заброшенного недостроя – телебашни. Из местных покупателей на объект ценой в 600 млн рублей как будто заявлялась лишь семья Ананьевых, но пока о сделке речи не идет. Однако в городе курсируют странные слухи о другом потенциальном покупателе. Он не местный и вообще не имеет отношения к строительству. Говорят, что в Екатеринбург приезжал некий могущественный шаман, который разглядел в телебашне и клочке земли под ней место силы. И во время визита даже провел какой-то обряд, чтобы убедиться в чудесных свойствах недостроя. Теперь шаман приценивается к телебашне.

Внимание! Редакция ИАА «Новый День – Екатеринбург» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Екатеринбург. Другие новости 27.02.17

Верховный суд занялся делом Чудновец. / В Екатеринбурге эвакуировали 80 пациентов горбольницы №1 из-за короткого замыкания. / Огромная очередь за водой, которую привозят на тракторе, – штрихи к портрету инновационной Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»