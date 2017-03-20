«Ну почему Путин так тянет?!» В резиденции сдали нервы – Самые крутые слухи недели

Публикации за 20.03.17

Из нового выпуска «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать – кто может стать новым участником губернаторской гонки, как сливают старых претендентов, зачем скупают екатеринбургские паблики, откуда взялся уральский муж Натальи Поклонской и многое другое не менее интересное.

У приближенных Куйвашева сдают нервы

Неопределенность будущего Евгения Куйвашева заставляет нервничать его близкое окружение. Несмотря на то, что подконтрольные главе региона медиаресурсы говорят о его выдвижении от ЕР как о свершившемся факте, сами друзья Евгения Владимировича, похоже, в этом не уверены. До сих пор неизвестно, когда именно состоится судьбоносная встреча Куйвашева с президентом, и состоится ли вообще. Представители резиденции регулярно обещают гражданам, что это произойдет «уже вот-вот», но сроки постоянно сдвигаются: сначала говорили о марте, теперь уже об апреле. Недавняя встреча Путина с саратовским губернатором еще больше накалила атмосферу. На свой день рождения – 16 марта – губернатор тоже долгожданного подарка от главы государства не получил.

Как говорят, тема разговоров в резиденции только одна: когда уже наконец президент скажет свое веское слово. Больше других нервничает полпред губернатора в заксо Виктор Бабенко. «Почему он (Путин) так тянет? Невозможно уже ждать», – посетовал он на днях, употребив вместо «почему» гораздо более крепкое слово.

Шептию грозят большие неприятности

Проигрыш «Единой России» на довыборах в екатеринбургскую гордуму может «аукнуться» секретарю областного отделения, депутату заксо Виктору Шептию. Говорят, что к функционеру у партийного руководства уже давно накопились вопросы, а новая неудача накануне губернаторских выборов может и вовсе стать фатальной. Положение Шептия осложняется еще и тем, что в январе он в результате ротации потерял место в генсовете партии – туда вошли только те секретари, в регионах которых ЕР набрала на выборах в Госдуму 50 и более процентов.

Никита Исаев включился в губернаторскую кампанию

Похоже, у Куйвашева появился новый соперник – лидер общественно-политического движения «Новая Россия», экономист Никита Исаев. Сегодня молодой политик опубликовал на своей страницу в соцсети пространное рассуждение о перспективах Евгения Куйвашева. «Я думаю, пациент скорее мертв, чем жив... Лучше пустить на выборы всех желающих на честных условиях, где не будет кремлёвского кандидата ни с фамилией Куйвашев, ни с иной другой, а будут те, кто способен вернуть в страну выборы», – написал он. Эксперты считают, что Исаев, которого уже давно прочат в спарринг-партнеры Куйвашева, таким образом заявил о собственных губернаторских амбициях.

А Ройзмана начали «сливать» с губернаторских выборов, припомнив ему уголовное прошлое

На прошлой неделе в социальных сетях неожиданно «всплыли» факты о прошлой судимости мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Блогеры старательно расписывают подробности уголовного дела 1980 года и смакуют психологический портрет нынешнего градоначальника, который в те далекие года был описан как «психопатическая личность истерического типа». Слухмейкеры полагают, что атака на Ройзмана связана с неопределенностью губернаторской кампании в Свердловской области. Основной кандидат от власти до сих пор не утвержден, и сторонники Евгения Куйвашева могут таким образом «зачищать» опасных для него конкурентов. По другой версии вбросы о темном прошлом мэра могут идти от руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова, который попытается держать «на коротком поводке» Ройзмана, чтобы исключить сюрпризы на выборах.

Габрелянов и Шкулев против Навального. Кто скупает екатеринбургские паблики «ВКонтакте»?

На рынке СММ Екатеринбурга происходит серьезный передел – крупные паблики, включая «Типичный Екатеринбург», скупают неизвестные. По информации нашего агентства, ТЕ ушел с молотка за 13 млн рублей. Сумма отнюдь не астрономическая, с учетом охвата аудитории паблика. Покупатели, то есть новые владельцы, себя особенно не афишируют. Но, по слухам, произошла скупка и других групп в регионах России – Челябинске, Калининграде, Нижнем Новгороде, и т.д. Причем покупатель – одно и то же условное лицо.

Источники называют разные имена возможных интересантов – от сторонников Навального, который довольно успешен в Сети, до крупных российских медиаменеджеров. В числе возможных покупателей владелец News Media Арам Габрелянов и владелец Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев. По крайней мере, представители последних живо интересовались покупкой ТЕ. По одной из версий, медиаменджер, скупивший пакет региональных пабликов, попытается продать его (или услуги по продвижению в соцсетях) администрации президента под выборы-2018.

Сухоложские коммерсанты обрадовались переходу Суханова в фонд капремонта

Говорят, что сразу после известий о том, что фонд капитального ремонта МКД Свердловской области возглавит экс-мэр Сухого Лога Станислав Суханов, в невероятное воодушевление пришли поставщики различных стройматериалов из указанного муниципального образования, посчитав, что на новом посту бывший муниципальный служащий будет оказывать протекцию «землякам». По слухам, коммерсанты атакуют подрядчиков по капремонту, буквально требуя покупать именно у них стройматериалы, ссылаясь на приятельские отношения с Сухановым. Правда, будет ли последний оказывать протекцию фирмачам из своей бывшей вотчины, пока не известно.

Наталья Поклонская вышла замуж за бывшего прокурора из Березовского

Любопытные слухи исходят из Государственной Думы о бывшем прокуроре Крыма Наталье Поклонской. О том, что ранее разведенная Наталья вновь вышла замуж, уже говорилось, теперь поступают подробности о том, что ее супругом стал экс-подчиненный из Березовского. Если верить слухмейкерам, то после присоединения Крыма в Симферополь был откомандирован сотрудник прокуратуры из Березовского, который работал под началом Поклонской – и именно в Крыму и завязались отношения. Тогда пара не могла официально оформить свои отношения так как будущий муж Поклонской был ее непосредственным подчиненным. Но теперь, когда она ушла из прокуратуры, формальные запреты исчезли. И, если верить слухмейкерам, не так давно пара обвенчалась.

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