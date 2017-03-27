Откуда прилетела подстава для Куйвашева – Самые крутые слухи недели

Публикации за 27.03.17

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать – каковы причины пятничного «вброса» про назначение Куйвашева, почему коммерсанты обозлились на мэрию, как выставка вооружений стала разменной монетой и многое другое, не менее интересное.

Между Куйвашевым и Тунгусовым снова началась война

В кулуарах Свердловской области продолжают обсуждать пятничный «вброс» про то, что президент якобы уже подписал указ о назначении Евгения Куйвашева врио губернатора. Ходят слухи, что речь идет не о чьей-то ошибке или излишнем рвении, а совсем наоборот – о тщательно спланированной диверсии, за которой стоит не кто иной, как сам глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. «Слив произошёл из резиденции, причём, судя по всему, инициировал его сам ВГ. Для чего? Вопрос интересный. Говорят, что после указа губернатор собрался от опасного «серого кардинала» избавляться, делая ставку на близкого и понятного ему Орлова. А этим «сливом» Куйвашев был, фактически, перед Москвой подставлен. Оттого и «Областная газета», и «ОблТВ» так люто оправдываются», – рассказывают источники агентства. Напомним, в пятницу сразу два популярных политических телеграмм-канала сообщили о якобы подписанном Путиным указе. Около шести уральских СМИ поторопились и, не получив официального подтверждения, выдали эту информацию в печать.

Свердловские единороссы обиделись на Косинцева и Енина

В свердловском отделении «Единой России» зреет бунт. Говорят, что партийцы очень недовольны тем, как выстраивают работу руководитель исполкома Александр Косинцев и новый идеолог ЕР Евгений Енин. Оба ведут себя высокомерно и не желают считаться с мнением других. Косинцев уже успел переругаться с десятком «первичек» и единороссы на местах не могут понять, что он от них хочет. Тележурналист Енин в партии занял позицию «вы все делаете неправильно», но не объясняет, как надо «делать правильно». «Пригласили человека на большие деньги, чтобы слушать, какие в ЕР ничтожества работают», – подытожили инсайдеры.

В мэрии Екатеринбурга больше никто ни за что не отвечает

Бизнесмены жалуются на потерю управляемости в администрации Екатеринбурга. Если раньше они могли с вопросами обратиться к профильному заму (хотя, в основном, шли к Владимиру Тунгусову), то сейчас никто из руководителей мэрии не хочет брать на себя ответственность. Отворот получают даже близкие к городской власти коммерсанты. «Ройзман говорит, что у него нет полномочий. Якоб говорит, что у него нет полномочий. И у всех замов так. В итоге ничего не решается уже много месяцев», – делится ощущениями известный в Екатеринбурге предприниматель. Обращения к Тунгусову по старой памяти ни к чему не приводят, чиновник отправляет просителей в мэрию. Фактически, уже сейчас можно констатировать безвластие в Екатеринбурге, которое обернется потерей городских «кормушек».

Куйвашев выменял второй губернаторский срок на выставку вооружений?

Невеселые мысли вызвала у слухмейкеров региона новость о том, что гордость Эдуарда Росселя – выставка вооружений Russian Arms Expo – переедет из Нижнего Тагила в Московскую область. Эксперты пытаются понять, что послужило причиной того, что регион лишился одного из своих самых узнаваемых брендов. Высказывается и версия, весьма нелицеприятная для губернатора Евгения Куйвашева. Его подозревают в том, что он совершил сделку со своими московскими покровителями и расплатился выставкой за право победить на губернаторских выборах. Проверить это, конечно, не представляется возможным. Но сторонники этой версии указывают на то, что губернатор никогда особенно не переживал за исконно свердловские проекты.

Единороссы переживают за губернаторские праймериз – кандидата до сих пор нет

Между тем, затянувшаяся пауза с согласованием Евгения Куйвашева как основного кандидата в губернаторы Свердловской области сильно нервирует региональное отделение «Единой России». Дело в том, что для проведения майских праймериз единороссам необходимо составить список вероятных претендентов на пост главы области. Соответственно, когда появится кандидат от Кремля, определится и фаворит этого списка. Но если Москва и дальше будет тянуть с решением (а срок губернаторских полномочий Куйвашева истекает 29 мая), единороссы боятся не успеть завершить в срок все необходимые партийные процедуры, говорят инсайдеры.

Свердловские депутаты соберутся на предвыборный фуршет в Первоуральске

Говорят, что в пятницу в одном из ресторанов Первоуральска состоится закрытый ужин свердловских депутатов. «Хозяином» фуршета выступает Алексей Дронов, бывший глава администрации города. В непринужденной обстановке парламентарии планируют обсудить текущие политические дела, предстоящую губернаторскую кампанию и свое участие в ней. По данным источников NDNews.ru, на встречу приглашены два десятка депутатов заксо.

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