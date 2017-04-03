Куйвашев ждет, Бидонько продает, Буркова сливают, журналистов увольняют – Самые крутые слухи недели

Публикации за 03.04.17

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать, как надолго Куйвашеву придется запастись терпением, почему реклама от лидера «СР» оборачивается сливом и в связи с чем ряды безработных пополнят сотрудники двух старейших газет.

Куйвашев ждет указа о своем назначении не раньше мая

С наступлением апреля ситуация вокруг назначения Евгения Куйвашева исполняющим обязанности губернатора Свердловской области яснее не стала. И хотя идеологи резиденции продолжают настаивать на том, что положительное решение уже принято, а дата выхода указа совсем не важна, политические и бизнес-элиты региона продолжают пребывать в сомнениях. Одни гворят, что указ уже готов и сейчас как раз проходит все бюрократические процедуры в администрации президента – однако же ставка этой группы не сыграла в конце прошлой недели, ибо они утверждали, что указ будет опубликован на официальном сайте Кремля до 1 апреля. Другие же слухмейкеры утверждают, что слышали от Евгения Куйвашева лично, что указ появится не раньше мая, когда полномочия губернатора истекут.

Тем временем, интрига вокруг того, кто же все-таки будет и.о. губернатора сохраняется. Как минимум, до сих пор неизвестно мнение Ростеха, наращивающего свое присутствие в регионе и, несомненно имеющего интерес к вопросу о том, кто станет править областью в ближайшие пять лет.

Бидонько продает себя как лоббиста интересов бизнеса?

Говорят, что депутат Госдумы Бидонько решил расширить профиль своей деятельности и вышел на рынок консалтинговых и лоббистских услуг. Не секрет, что некоторые парламентарии, имеющие связи во властных кабинетах и устойчивую известность в бизнес-кругах, берут деньги за оказание лоббистских услуг: речь идет о запросах, поправках в законы и т.д. в зависимости от раскрученности имени депутата, меняется и прайс на «помощь от парламентария», цены начинаются от 10 тысяч долларов. «Уже пару недель довольно активно обсуждается тема знакомства с г-ном Бидонько, и хотя нам этот депутат совершенно не интересен, складывается ощущение, что наши партнеры настойчиво рекомендуют нам с ним познакомиться», – признался один из лоббистов крупной ФПГ. По его мнению, в самое ближайшее время станет понятно, оказалась ли догадка о Бидонько верна.

«Справедливая Россия» сливает Буркова?

Один из самых опытных политиков Свердловской области, Александр Бурков, возможно, останется в стороне от губернаторских выборов. Как говорят в кулуарах, события последних дней показывают, что руководство партии практически собственными руками «топит» своего депутата. Заявления Сергея Миронова о том, что он якобы достиг договоренности с КПРФ и ЛДПР о выдвижении Буркова в качества единого кандидата от оппозиции играет не за, а против него – остальные партии факт всяких договоренностей отрицают. «Похоже, Миронов сознательно «сливает» Буркова. После таких заявлений доверие к нему снизится. Возможно, в предстоящей кампании СР планирует сделать ставку не на него, а на депутата заксо Дмитрия Ионина», – отмечает источник NDNews.ru.

Сотрудники двух старейших газет Екатеринбурга вот-вот окажутся на улице

Страшные вещи рассказывают о событиях, происходящих в редакциях старейших екатеринбургских газет – «Вечерний Екатеринбург» и «Уральский рабочий». Говорят, на прошлой неделе на совещание в редакцию приезжал сам губернатор Евгений Куйвашев. «Сказал, что указ по нему подпишут в мае примерно. Что газеты больше не будут выходить в оффлайне, только онлайн, главный редактор – Лев Кощеев. Будут делать онлайн-портал на базе двух редакций. Всем сотрудникам дадут три месяца испытательного срока в условиях новых реалий, кто не справится – будет уволен», – говорят собеседники агентства.

Артистов «Коляда-театра» обещали побить на вокзале Перми за казачьи песни

«Коляда-театр» сейчас находится на гастролях в Перми, куда труппа привезла несколько своих постановок. После вчерашнего показа спектакля «Фальшивый купон» по Толстому актерам заявили, что их могут побить на вокзале. «Как вы не боитесь такое показывать? Вас же побьют на вокзале, когда в Екатеринбург поедете. Многие возмущены ужасно», – заявил один из зрителей. Причиной недовольства стало то, что в спектакле артисты раздетые по пояс поют казачьи песни, что задело патриотические чувства некоторых присутствующих в зале. «Нельзя так петь казачьи песни», – возмущались пермяки.

Внимание! Редакция ИАА «Новый День – Екатеринбург» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

Путин: «Прямые выборы мэров никто не запрещал». / Расходы свердловского бюджета возрастут почти на 10 млрд рублей. / Акции дальнобойщиков в России продолжаются: «Мы хотим, чтобы власти нас заметили» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»