Ройзман, женщина и врио – предвыборные торги в разгаре! – Самые крутые слухи недели

Публикации за 15.05.17

Из очередного выпуска «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать – как проходят предвыборные переговоры на Урале и кто на что готов меняться с администрацией губернатора. Также в очередной серии проекта – бокс в стиле «бедному жениться ночь коротка» и блогер Соколовский как головная боль Куйвашева и многое другое, не менее инетерсное.

Куйвашев настаивает – Ройзман не должен пройти муниципальный фильтр

Говорят, что Евгений Куйвашев занял жесткую позицию по участию в выборах губернатора Евгения Ройзмана. Врио настаивает, что Ройзман, если все-таки выдвинет свою кандидатуру, не должен пройти муниципальный фильтр ни при каких условиях. «Эта позиция доведена до администрации губернатора, и каким образом Тунгусов будет решать этот вопрос, пока непонятно. Но, очевидно, что игнорировать задание шефа здесь возможности дано не будет», – отмечают источники в администрации губернатора.

Ройзман торгуется за место члена Совета Федерации

Впрочем, слухмейкеры рассказывают, что заявления о выдвижении на выборы губернатора со стороны Евгения Ройзмана – это лишь блеф и попытка получить себе более привлекательную должность. Якобы, Ройзман нацелился на смену одного из действующих членов Совета Федерации – либо Эдуарда Росселя, либо Аркадия Чернецкого. Рассказывают, что Ройзман использует своего рода тактику шантажа – он согласен отказаться от участия в выборах и тем самым снять угрозу для действующего губернатора в обмен на работу в Москве. Если учесть, что представительство региона в Москве и отъезд туда нынешнего градоначальника снимет все вопросы и заставит обитателей желтого дома выдохнуть спокойно – то такой вариант, вполне возможно, что и рассматривается всерьез.

И не он один. Рябцева может попасть в шот-лист кандидатов в СовФед

Активистка ОНФ Жанна Рябцева может попасть в список кандидатов в Совет Федерации от Свердловской области. Как рассказывают слухмейкеры, данную кандидатуру активно продвигают через администрацию президента: может даже состояться своего рода обмен любезностями – Рябцева и ОНФ на выборах губернатора Свердловской области публично поддержат кандидата от власти Евгения Куйвашева, в ответ же от него ждут любезности в виде представления Рябцевой в сенаторы. «На сегодняшний день в списке рассматриваемых кандидатур Жанна есть. Другое дело – как совершить размен. Ведь, к примеру, довольно сложно будет списать ос счетов тоже же Росселя, который вправе рассчитывать на новый срок в СовФеде. Да и по Жанне есть вопросы в плане того, надо ли это ей, справится ли. Реальная политика дело нелегкое», – комментируют ситуацию эксперты.

«Уголовка» на директора МУПа в Сухом Логу была способом устранить конкурента

Так, на прошлой неделе стало известно о том, что прекращены уголовные дела в отношении главы сухоложского МУП «Горкомхоз» Алексея Кузнецова, которого подозревали в нецелевом расходовании крупной суммы бюджетных средств и в загрязнении окружающей среды. Кузнецов отделался штрафом в 50 тысяч рублей. И, как говорят слухмейкеры, ему крупно повезло. По некоторым данным, уголовное дело в отношении директора МУПа было возбуждено, т.к. он являлся одним из ключевых претендентов на пост главы Сухого Лога. О том, что Станислав Суханов (ныне – гендиректор Фонда капремонта Свердловской области) покинет кресло градоначальника, было известно давно. И у Кузнецова были все шансы занять освободившийся стул, если бы не «уголовка», которая внезапно появилась и также внезапно была прекращена.

Куйвашев отвечал головой за приговор Соколовскому

Говорят, что врио губернатора Свердловской области лично отвечал перед Москвой за приговор блогеру Соколовскому. Кураторы из АП поставили вопрос ребром – или скандально прославившийся персонаж получает приемлемый, но не будоражащий общественность срок, или Куйвашев лишается своего места работы. «В какой-то момент возник логичный вопрос, как так получилось, что на Урале из ничего сделали узника совести международного уровня. И урегулирование этой проблемы поручили Куйвашеву и его администрации, судя по тому, что Соколовский получил условный срок, переговоры с силовиками и судебной инстанцией провалены не были», – говорят инсайдеры.

Титова отстранят от «кормушки» РМК

В РМК недовольны деятельностью Алексея Титова, который возглавляет RCC Boxing Promotion. Слухи о том, что компания Игоря Алтушкина может отказаться от услуг промоутера, стали курсировать в профессиональном сообществе после очередного вечера боев в Екатеринбурге. В адрес мероприятий, которые организовывает Титов, и до этого было много критики. В частности, те, кто давно следит за боксом и ММА, были недовольны тем, что в качестве соперников местным бойцам привозят «пенсионеров для битья». В декабре разразился скандал с отменой рейтингового боя с участием Александра Поветкина, в крови которого нашли допинг и потому его противник, Бермейн Стиверн, отказался с ним драться. Восстановить подмоченную репутацию должен был как раз майский вечер боев. Предполагалось, что гвоздем программы станет бой Магомеда Курбанова с легендарным Шейном Мосли, но и тут Титову не повезло – поединок отменили из-за травмы американца. В РМК, по слухам, устали от постоянных провалов Титова-младшего и грозят отстранением исполнительного директора.

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