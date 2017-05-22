Тайным агентом Тунгусова стал справедливоросс – Самые крутые слухи недели

Публикации за 22.05.17

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать – почему карьера Леонида Рапопорта накануне ЧМ-2018 оказалась под угрозой, куда могут «сплавить» Росселя после Совфеда и кто подрядился быть тайным агентом Тунгусова.

Также в новой серии проекта – куда бегут оппоненты Ройзмана и зачем налоговой джакузи.

Леонид Рапопорт может повторить судьбу Сидоренко?

Говорят, что еще до осенних выборов губернатора Свердловской области может смениться министр спорта Свердловской области. Есть информация о том, что Леонид Рапопорт впал в немилость у вице-губернатора Владимира Тунгусова и последний взял курс на максимально быстрое устранение неугодного чиновника. Причем, речь идет не просто об отставке, а о сценарии, в который попали и другие экс-министры – это отставка и возбужденное уголовное дело, в котором уволенный является главным фигурантом. К примеру, сейчас в таком положении находится бывший министр транспорта Свердловской области Александр Сидоренко. Эксперты указывают на то, что в современных реалиях практически на каждого чиновника возможно найти компромат, поэтому и уголовному делу на Рапопорта никто не удивится.

Росселя после ухода из Совета Федерации ждет санаторий

Слухи о том, что Эдуарду Росселю больше не быть сенатором Совета Федерации все активнее курсируют в политических кругах региона. Есть устойчивое мнение, что решение по судьбе политического патриарха в резиденции губернатора Свердловской области уже принято. Осталось только сообщить самому Эдуарду Эргартовичу лично, попутно подсластив пилюлю какой-нибудь госнаградой и пообещав ему хорошую пенсию в «непыльном месте», имеющем отношение к областному бюджету. Слухмейкеры прогнозируют, что таким «местом» может стать, к примеру, санаторий «Обуховский».

Враги Ройзмана бегут из области?

Интересными подробностями обрастает новость об уходе в отставку начальника

ОВД Первоуральска Олега Грехова. Напомним, на прошлой неделе источники в ГУ МВД по Свердловской области сообщили о том, что Грехов нашел новое место службы в Москве и готовится сдавать дела.

Те же самые источники уточняют – г-н Грехов, якобы, весьма близок к начальнику полицейского главка Бородину и в свое время принимал активное участие в оперативной разработке спискера городской думы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. «Что Ройзман злопамятен и мстителен – это все знают. И теперь смотрите: не является ли уход одного из врагов Ройзмана четким знаком, что силовики всерьез верят в его возможности стать губернатором Свердловской области и начинают как крысы бежать с тонущего корабля?» – отмечают инсайдеры.

Силовики «Ура.ру» больше не побеспокоят

Обыски по делу о клевете, прошедшие на прошлой неделе в редакции информагенства «Ура.ру», больше проводиться не будут. Как сообщают источники в силовых структурах региона, акция носила разовый характер и была призвана, скорее, помочь самим силовикам, чем создать какие-то проблемы агентству. «Не секрет, что экс-генпрокурор РФ Скуратов имеет до сих пор и связи, и необходимый вес в силовых кругах. Поэтому игнорировать его заявление никто не может. Между тем сроки проверки по делу идут, а фактически отчитываться по нему нечем, так как состав преступления по клевете доказать очень и очень сложно. Тогда, очевидно, и было принято решение сходить в редакцию – чтоб хоть что-то появилось в отчетах для Москвы. Но вообще, все юристы, знакомые с делом «Скуратов против Ура.ру» говорят однозначно – шансы победить у экс-генпрокурора минимальны», – пояснил высокопоставленный силовик из полицейского главка.

Дмитрий Ионин стал тайным агентом Тунгусова

Говорят, что перспективный политик Дмитрий Ионин из «Справедливой России» получил секретный подряд от резиденции губернатора Свердловской области. Легенда гласит, что получая финансирование из «желтого дома», Ионин скупает или открывает давно забытые или вновь открытые малозначимые СМИ. «По какой-то причине в открытую резиденция работать не может. Говоря «резиденция» – мы, таким образом, подразумеваем в первую очередь Владимира Тунгусова. Официальный кошелек, находящийся в руках Александра Иванова, в данном случае задействован быть не может, поэтому была реализована схема с тайным агентом влияния, роль которого приписывают как раз-таки Ионину. Проекты, которые связывают с его кураторством, объединюет две идеи – активная борьба с РПЦ и полпредством президента РФ в УрФО. Кто у нас считается врагом полпредства и РПЦ? Правильно, Тунгусов. Таким образом, мы и выходим на источник денег для финансирования возрожденных и стартаповских проектов» – говорят слухмейкеры.

Найден враг Собянина, который разрушил бизнес «тюменского клана»

Слухмейкеры рассказывают, что за атакой ФСБ на компании вроде «АДС», «Строительное управление №1» стоят люди, только недавно попавшие в медийную повестку. В первую очередь речь идет о генерале ФСБ Феоктистове, которому приписывают разработку и последующее задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева. Прикомандированный к «Роснефти» офицер после этого вернулся на Лубянку, но связи с Сечиным сохранил. И, как говорят, он же отличился в операции по разгрому бизнеса, приписываемого Сергею Собянину. Что наводит на мысли – что Собянин не поделил с Сечиным?

В кабинете начальника налоговой службы оборудовали джакузи для релакса

Слухмейкеры рассказывают о странной любви начальника налоговой службы Сергея Логинова к утонченному релаксу и порой даже во время службы. Говорят, что по указанию фискала ему прямо в рабочем кабинете оборудовали джакузи, чтобы он мог сбросить стресс после, например, тяжелых переговоров. Якобы в обширном кабинете чиновника для джакузи огородили отдельную мини-комнатку, где можно понежиться, размышляя о необходимости пополнять казну Родины. Нарушает ли кто-либо релакс-одиночество чиновника – в этом вопросе слухмейкеры расходятся во мнениях.

Внимание! Редакция ИАА «Новый День – Екатеринбург» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

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