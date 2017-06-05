К прямой линии с Путиным готовят «очередную Серебрянку» – Самые крутые слухи недели

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать, почему по вузам ходят неприметные люди в штатском, какую многоходовку с участием Рапопорта и Ройзмана планируется разыграть перед выборами, ради чего мэрия затеяла «дорожный ад» и какой новой горячей точкой прославится Урал на линии с Путиным.

Минобраз испугался митингов 12 июня

В преддверии митингов, которые пройдут 12 июня в России, в том числе и в городах Свердловской области, в регионе усилили работу с подростками – в вузах проходят лекции для студентов и семинары для педагогов. Обучение проводят неприметные люди в штатском. Представляются они сотрудниками организаций, о которых даже поиск в интернете не дает результатов, а организаторы подобных встреч ссылаются на свердловский минобраз. Мол, разнарядки идут оттуда с формулировкой «Надо». Без объяснений и комментариев.

Единороссы паразитируют на организаторах мероприятий

Интересную установку получили представители «Единой России» в городах, где в сентябре этого года пройдут выборы в местные думы. Региональное руководство поручило им мелькать как можно чаще в повестке, на детских праздниках, фуд-фестивалях, спортивных мероприятиях, но денег под это особенно не выделило. Вот и приходится единороссам паразитировать на чужих мероприятиях. Главное – засветиться, попытаться дать комментарии СМИ и обозначиться перед потенциальными избирателями, даже если никакого отношения к событию персона не имеет.

Рапопорта посадят…

Одним из главных фигурантов сплетен в Свердловской области остается министр спорта Леонид Рапопорт. Ему по-прежнему предсказывают скорую отставку, но теперь слухмейкеры пошли еще дальше. Говорят, что Леониду Ароновичу чуть ли не на днях «светят» уголовное дело и арест. Якобы миллиарды бюджетных денег, выделенные на поддержку уральских спортсменов, почему-то расходуются непрозрачно и идут неизвестно куда, а стремительного роста результатов у уральских атлетов как не было, так и нет.

…Его место отдадут Чепикову…

Естественно, говоря о предстоящей отставке Рапопорта, сплетники и называют и имена его возможных преемников. Наиболее часто упоминают депутата Госдумы от «Единой России», бывшего биатлониста Сергея Чепикова и замначальника информационно-аналитического департамента мэрии Екатеринбурга, бегунью Ольгу Котлярову. Источники отмечают, что у Чепикова шансов больше. Накануне ЧМ-2018 новому министру спорта предстоит решать многочисленные серьезные оргвопросы, а Ольга Котлярова для этого, как говорят, слишком эмоциональный человек. В отличие от биатлониста Чепикова, обладающего весьма сдержанным темпераментом. Правда, вопрос в другом – нужно ли это самому Чепикову, которому и сейчас неплохо сидится в Госдуме.

…А место Чепикова – Ройзману

Если же олимпийского чемпиона удастся уговорить отказаться от мандата и вернуться в регион, то освободится еще одна вакансия: депутата Госдумы по Березовскому одномандатному округу. И тут на сцене снова появляется мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. По слухам, за год до очередных выборов мэра Ройзман уже настолько «достал» областное руководство, что от него хотят избавиться любой ценой. Например, предложить ему освободившееся кресло депутата Госдумы. «В думе он, конечно, тоже никому не нужен, но там хоть вреда от него меньше будет», – сплетничают в кулуарах.

Накануне губернаторских выборов в Каменске может разразиться церковный скандал

В Каменске-Уральском растет напряжение между местной администрацией и Каменской епархией Екатеринбургской митрополии РПЦ. Причина банальна: деньги. Как сообщают источники, разногласия начались тогда, когда епархии отказали в части внебюджетного финансирования. «Ранее Астахов (бывший глава города) церкви помогал финансово из внебюджетных фондов, а Шмыков (новый мэр) лишь пообещал «всяческую поддержку», но не финансовую. Речь шла примерно о миллионной сумме. Внебюджетные поступления – это то, что дают СинТЗ, РУСАЛ и ОЦМ городу. И еще ряд оборонных заводов. Астахов отдавал их епархии, Шмыков хочет оставить на хозяйство и дороги. Каменская церковная верхушка рвет и мечет», – сообщают источники.

Мэрия устроила «дорожный ад», чтобы привлечь внимание Тунгусова

Говорят, что массовое перекрытие дорог в центре Екатеринбурга вызвано не столько подготовкой к ЧМ, сколько недовольством городских чиновников бывшим шефом Владимиром Тунгусовым. Таким странным способом мэрия Екатеринбурга пытается включиться в предвыборный процесс. Расчет простой: многокилометровые пробки будут неминуемо раздражать горожан, а негодование избирателей может в любой момент отразиться на течении губернаторской кампании, которую курирует первый зам Куйвашева. «Увлекшись новой работой, Тунгусов, кажется, совсем позабыл о «Сером доме». Вот «городские» и пытаются привлечь его внимание», – рассуждают слухмейкеры.

В Первоуральске неспешно подыскивают нового главу УКС

В Первоуральске ищут нового начальника управления капитального строительства – нынешний глава УКС Алексей Черных стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Его обвиняют в том, что он заключил конкурс на реконструкцию жилого дома в Вересовке, не имея экспертизы, подтверждающей безопасность работ. Следователи «заряжены» искать крайнего. И вряд ли это будет кто-то из глав, бывших или нынешних. К тому же затронута честь мундира – указание разобраться в ситуации с реконструкцией многоквартирного дома в Вересовке Первоуральского городского округа дал лично председатель СК Александр Бастрыкин, а на место выезжал глава свердловского управления Валерий Задорин. Скорее всего, даже при благоприятном исходе для самого начальника УКС, должность он вряд ли сохранит. Так что вскоре начнется неспешное рассмотрение кандидатов.

… и тревожатся за «прямую линию» с Путиным

Притом, что скандал с Вересовкой и так уже вышел на федеральный уровень и вызвал неудовольствие Бастрыкина, история с полуразрушенным 22 года назад домом может «выстрелить» еще раз. Местные жители, которые оказались в ситуации между молотом и наковальней (с одной стороны, власть вроде бы обратила на них внимание и начала реконструкцию, с другой стороны – наплевала на нормы безопасности, подвергнув риску жизни людей), решились на крайние меры, они отправили сообщение в колл-центр «Прямой линии» с Владимиром Путиным, которая пройдет на следующей неделе. И есть все шансы того, что Вересовка станет новой Серебрянкой. Масштабы запущенности проблемы в поселке поражают, а денег на урегулирование надо меньше.

Спасение ребенка в Первоуральске обернулось взбучкой для МЧС

Первоуральским сотрудникам МЧС серьезно досталось после инцидента с ребенком в Первоуральске. 31 мая 8-летний ребенок уселся на карниз третьего этажа, очевидцы вызвали полицию и МЧС. К их приезду местные жители уже растянули одеяло под окном и успокаивали ребенка, уговаривая убрать ноги с подоконника. И пока спасатели пытались открыть двери в квартиру, один из полицейских забрался по пожарной лестнице в окно третьего этажа и вызволил малыша. А потом эта история с комментариями пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области попала в СМИ, чем вызвала недовольство пресс-службы МЧС – сотрудникам устроили взбучку. В эти выходные, пока полпред и журналисты готовились к сплаву по Чусовой, сотрудник МЧС рассказывал полицейскому, что после того, как тема попала в ленты, первоуральских спасателей поставили на уши из пресс-службы главка. По словам спасателя, им полчаса промывали мозги на тему «почему ребенка спас полицейский, а не вы?», «почему о спасении рассказывают полицейские, а не мы?», «почему вообще полицейского пустили на эту лестницу – у него явно ж допуска не было!?». Не исключено, что в МЧС так сильно обеспокоились из-за этого события, в том числе, потому, что в последнее время в новостях о министерстве все чаще звучит негатив: обсуждаются ликвидация подразделений, сокращение сотрудников и т.д., а вот позитива явно не хватает.

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Екатеринбург. Другие новости 05.06.17

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