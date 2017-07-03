Путин не сможет попасть на Иннопром – Самые крутые слухи недели

Из очередного выпуска «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать – кто провоцирует междоусобные войны в регионах РФ, кто не пустит Владимира Путина на Иннопром и кто нажился на транспортном послеураганном коллапсе в Москве. Также в подборке этой недели – экс-яблочник Переверзев и новая «Ауди», рекламный фальстарт от КПРФ и многое другое, не менее интересное.

Слабая АП способствует политическим манипуляциям в регионах РФ

«Откровенно слабым» называют текущий набор сотрудников администрации президента РФ в ряде регионов РФ. «Непонятно, как меньше чем за год до выборов они эти выборы будут делать» – отмечают эксперты. В большой минус текущему составу, возглавляемому Сергеем Кириенко, ставят то, что АП не производит смыслов, не делает повестку, а только покорно за этой повесткой следует, что дает регионам большой простор для манипуляций с этой самой повесткой. Чем активнее разжигаешь костер скандала, тем более вероятно, что при складывающихся благоприятно условиях, Москва сыграет по правилам того или иного региона. «Страна превращается в одну большую «Балашихинскую свалку», к разрешению вопроса по которой должен почему-то подключаться сам президент, а ведь это в корне неправильно», – отмечают инсайдеры. Плохо также работает и ставка на «молодых губернаторов-технократов» на местах. «Новая кровь не показывает себя никак, только раздражает местные элиты и уходит в междоусобную войну, яркий пример тому – Севастополь», отмечают слухмейкеры.

В администрации же президента оправдывают свое бездействие тем, что «вот-вот, со дня на день все ключевые фигуры рассядутся по своим местам и начнут работать». И так продолжается уже не один месяц. «В результате, при согласованности позиции, что в Свердловской области Ройзман не может быть губернатором и не будет принимать участие в выборах, внезапно становится реальной ситуация, когда «Яблоко» устраивает демарш на партконференции по выдвижению кандидата. Ройзман как потерпевшее лицо попадает в федеральную повестку и буквально на руках общественности и СМИ вступает на путь выдвижения в губернаторы. При этом, многие наблюдатели сходятся во мнении, что ничего такого бы не было, если бы администрация губернатора Свердловской области четко выполняла предписания АП. Но раз там, в Москве, спросить некому, то и на местах никто бояться за наказание не станет», – считают эксперты, знакомые с ситуацией. Они же предупреждают, если Ройзману удастся пройти муниципальный фильтр – велики и шансы, что в сентябре 2017 года администрации президента придется работать с ним в качестве губернатора, а кандидат Куйвашев, которого Путин сделал врио, будет искать новую работу.

Демин не пускает Путина на «Иннопром»

За неделю до начала Иннопрома, на который в кои-то веки должен приехать Путин, в Екатеринбурге стали стремительно расползаться слухи о том, что этот объект принять президента не может. Рассказывают, будто начальник УГИБДД региона заявил команде подготовки Иннопрома, что подъездные пути к объекту не проходят допуски ФСО. На основании этого Демин отказался согласовать наземный маршрут Путина для визита в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Вероятно, для Медведева, который бывал на Иннопроме, эти пути вполне подходили.

Наблюдатели отмечают – Демин и ранее свободно позволял себе делать резкие заявления, идущие вразрез с согласованной позицией властей. Полицейский просто не мог упустить удачную возможность нанести удар своему старому оппоненту Евгению Куйвашеву. О том, что Демин и врио губернатора давно конфликтуют, устраивая друг другу подобные «сюрпризы», говорят многие приближенные обоих персон. Правда, нынешнее выступление Демина может дорого обойтись оргкомитету «Иннопрома» и Куйвашеву лично.

Организация «Иннопрома» может пострадать из-за жадности Данилова

Похоже, подъездные пути – не единственная проблема нынешнего Иннопрома. В этом году оператору выставки, которым вновь стала «Формика», придется ужаться. И дело не в обещаниях свердловских властей, которые заверяли, что на Иннопром больше не будут тратить бюджетные деньги – средства из казны области по-прежнему выделяются. Проблема в новом руководстве МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Выставочник в конце прошлого года возглавил экс-депутат заксо Игорь Данилов. К нему уже были претензии. Например, во время проведения «Лыжни России» – тогда организаторы спортивного праздника жаловались на оргмоменты, не хватало банальных розеток, чтобы подключать оборудование. И Иннопром может постигнуть та же участь. По слухам, Данилов «загибает» цены для организации стендов, ссылаясь на сложности с организацией электросетей. «Он очень жадный, а ведение переговоров – явно не его сильная сторона», – комментируют слухмейкеры. Из-за этого «Формике» пришлось в экстренном порядке пересматривать некоторые оргмоменты, что может негативно сказаться на общем уровне организации выставки, которую в этом году намерен посетить президент России Владимир Путин.

КПРФ продолжает героически бороться за отвращение избирателей

Свердловские коммунисты вновь вызвали неудовольствие простого населения, на этот раз – своей навязчивой наглядной агитацией. Как сообщают свердловчане, никому доселе не известное лицо кандидата от КПРФ – банкира Парфенова буквально заполонило некоторые города и районы области. Суровый бородатый мужчина глядит на жителей со стен и заборов Первоуральска, Березовского и других городов. «Ни одной стены без него не найти, все загадили», – жалуются уральцы, у которых эта навязчивость не вызывает ничего, кроме раздражения. Добавим, что другие кандидаты пока в «замусоривании» области не замечены.

УГМК двигает Ионина, а РМК зарабатывает очки для Ройзмана?

Интересные наблюдения обсуждают в Свердловской области, где идет губернаторская кампания. В разгар гонки крупные компании, которые еще недавно оказывали поддержку врио главы региона Евгению Куйвашеву, вдруг стали отмечаться пиар-поддержкой другим кандидатам. Так, в пабликах в социальных сетях, которые принадлежат УГМК, стали появляться посты в поддержку кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Ионина. А РМК проводит совместные акции с «Городом без наркотиков». Конечно, последний уже не имеет отношения к еще одному претенденту на губернаторский пост Евгению Ройзману, даже всячески старается дистанцироваться от него, но для многих избирателей мэр Екатеринбурга по-прежнему ассоциируется с фондом. К тому же сам Ройзман в своих выступлениях вновь начал апеллировать к своему амплуа борца с наркотиками. Так что это, отмечают наблюдатели, может сыграть на руку кандидату.

Переверзев купил дорогую иномарку?

Говорят, что экс-яблочник Юрий Переверзев, со дня на день станет обладателем новенькой дорогой иномарки. «Скандальный выход из партии в связи с несогласием с решением федералного руководства партии выдвинуть Ройзмана в губернаторы, видимо, вышел весьма прибыльным для Юрия Перверзева. В одном из салонов Екатеринбурга ждут заказанную им «Ауди» Q-7, которую вроде как должны записать на гражданскую жену экс-мэра Первоуральска», – рассказывают слухмейкеры. Эти же источники утверждают, что деньги на демарш Переверзев получил от человека, близкого к главе администрации губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Последний в своих действиях то ли руководствовался необходимостью выполнения распоряжения Евгения Куйвашева о недопущении Ройзмана до выборов, то ли, наоборот, воспользовавшись шумихой, помогал привлечь внимание к Ройзману и помочь ему выдвинуться и пройти муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора.

Крупнейшие авиакомпании страны будут проверять на картельное соглашение

Транспортный коллапс в сообщении с Москвой в минувшие выходные привёл к сокращению рейсов в регионы практически на порядок. Что совпало с резким и синхронным повышением цен уже в начале недели – даже у лоукостеров. Так «Победа» увеличила свой прайс почти в четыре раза. Практически в идентичных пропорциях подняла цены на билеты и S7. Подобного рода «праздник обогащения» после мощнейшей бури в Москве некоторые склонны оценивать как картельный сговор, а значит впереди – разбирательство в ФАС.

Дворы «Полесья-2» заполонили крысы и мыши из лесу, а квартиры – тараканы, клопы и муравьи

Жители жилого комплекса «Полесье-2» жалуются на то, что их квартиры и дома заполонила различного рода живность из лесу. Местные говорят, что уже неоднократно поднимали вопросы на собраниях собственников жилья, однако к улучшению ситуации это пока не привело. Обитатели «Полесья-2», в частности, корпусов, построенных фирмой «Стройтек», жалуются, что их квартиры кишат муравьями, тараканами и клопами из соседнего лесопарка. А вечерами во дворе «стройтековских» высоток можно наблюдать бегающих крыс и мышей.

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