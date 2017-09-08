Ростех ищет замену Потапову с УВЗ – слухи недели

На Уралвагонзаводе в течение ближайших месяцев, по слухам, может смениться генеральный директор – Александр Потапов, который занял этот пост после ухода Олега Сиенко. Новые владельцы корпорации – Ростех – ищут на УВЗ другого руководителя.

Это, впрочем, не связно с тем, что г-н Потапов не справляется с поставленными задачами. Как раз наоборот. Изначально предполагалось, что сменщик Сиенко будет проводить непопулярные меры – увольнения, сокращения штатов и зарплатных фондов, депремирования, словом, все, что сегодня принято называть оптимизацией. После «плохого» начальника убирают, а взамен ставят нового, «хорошего».

«Проблема в том, что «новый и хороший» будет ничем не лучше «старого и плохого» – курс на оптимизацию будет продолжен, поэтому, вероятно, таких временщиков на УВЗ будет еще несколько», – говорят слухмейкеры.

Екатеринбург. Другие новости 08.09.17

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