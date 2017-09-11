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Нового министра здравоохранения Свердловской области согласовывают в Москве – Слухи недели

Нового министра здравоохранения Свердловской области согласовывают в Москве – Слухи недели

Выборы губернатора Свердловской области подошли к концу, зато начинаются весьма существенные изменения в кабинете министров региона. Так, наравне с уже анонсированной на сентябрь отставкой минспорта Леонида Рапопорта, к большим переменам в жизни готовятся и сотрудники свердловского министерства здравоохранения. Говорят, что смена Игоря Трофимова, принявшего ведомство в управление около года назад, уже согласована с Москвой. Г-ну Трофимову будет предложена другая должность, тогда как у руководства области в лице Евгения Куйвашева и главы администрации губернатора Владимира Тунгусова мнение по новому министру совпало, по слухам, едва ли не на все сто процентов. «Говорят, что им будет заместитель главы управления здравоохранения по городу Екатеринбургу Татьяна Савинова», – говорят слухмейкеры.

Екатеринбург. Другие новости 11.09.17

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