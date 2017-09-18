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Слух дня: бывший спикер думы Нижнего Тагила станет мэром в соседнем округе

Слух дня: бывший спикер думы Нижнего Тагила станет мэром в соседнем округе
Фото с сайта v-tagile.ru

Продолжаются кадровые перестановки, вызванные результатами прошедших муниципальных выборов. Говорят, что уже подыскано теплое место бывшему председателю городской думы Нижнего Тагила Александру Маслову, который в этот раз в депутаты не избирался. Мол, его кандидатура согласована на пост главы соседнего Горноуральского городского округа. У действующего главы, Николая Кулиша, срок полномочий истекает в октябре. Поскольку чиновнику в ноябре исполнится 64 года, на новый срок он претендовать не будет. Горноуральский ГО, как и остальные муниципалитеты области, отказался от прямых выборов мэра и перешел на конкурсную систему.

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

В Березовском судят бывшего чиновника, незаконно оформившего муниципальную землю под автостоянку своей фирмы. / В Москве будут судить группировку, поставлявшую наркотики в Екатеринбург в собачьих консервах. / Самыми неблагоустроенными городами области названы Верхняя и Нижняя Салда.

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