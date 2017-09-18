Слух дня: асбестовскую коммунистку пытаются любой ценой не пустить в спикеры

Спустя неделю после выборов политическая обстановка в Асбесте остается накаленной. Всему виной – сенсационный результат голосования: в городскую думу прошли 11 коммунистов и только два единоросса. Лидер местных «красных» Наталья Крылова всерьез намерена добиваться поста председателя думы, и определенные шансы у нее есть. Однако местные элиты от депутата отнюдь не в восторге – недоброжелатели называют Крылову недоговороспособной, излишне амбициозной, не способной работать в команде. Говорят, что со всеми вновь избранными депутатами проводятся индивидуальные беседы с целью убедить их не поддерживать избрание Крыловой спикером. «В резиденции губернатора тоже в шоке от того, что она прошла в думу. Тот же Дубичев, ответственный за связи с местными думами, понятия не имеет, как теперь взаимодействовать и что в итоге из всего этого получится», – сообщают слухмейкеры.

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

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