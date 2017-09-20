Слух дня: В гордуме Нижнего Тагила скандал: депутатом может стать человек с уголовным прошлым

Единственным депутатом Нижнетагильской гордумы седьмого созыва от ЛДПР может стать человек с уголовным прошлым. Как стало известно из информированных источников, мандат первого номера в общемуниципальном партсписке – координатора свердловской ячейки либерал-демократов Антона Гусева могут передать другому жириновцу.

Вопреки логике речь идет не о лидере тергруппы Андрее Иванове, набравшем 10 сентября максимальный процент голосов. На мандат претендуют экс-депутат Владимир Гаев, упустивший победу в 12-м одномандатном округе, и Кирилл Романов, провалившийся в одномандатном округе №3.

Как рассказывают источники, между Гаевым и Романовым развернулась весьма жесткая борьба за депутатское удостоверение. В ночь на 15 сентября неизвестные разгромили автомобиль Daewoo Matiz, купленный Гаевым буквально за два дня до этого. «Это очень напоминает методы Кирилла Романова. В СМИ писали, что именно таким образом он «отжимает» в Екатеринбурге новые дома для своей управляющей компании «Созвездие», нанимая бойцов из группировки «синих», – намекнул один из тагильских парламентариев, пожелавший остаться неназванным.

Стоит отметить, что компании, принадлежащие Кириллу Романову, действительно часто упоминались в прессе в негативном контексте. Их сотрудников публично обвиняли в избиении конкурентов, а также в поджогах их машин и офисов.

По странному стечению обстоятельств, Кирилл Романов «забыл» указать себя в качестве владельца скандальных УК «Созвездие» и УК «Красный двор», когда участвовал в выборах в Свердловское заксобрание в 2016 году. Данный факт выявил региональный избирком. Кроме этого Романов скрыл от избирателей часть дохода и участие в ряде других коммерческих организаций.

Скрывает Романов от общественности и более серьезный компрометирующий факт – в самом начале 2000-х он носил фамилию Вьюхин и проходил обвиняемым по уголовному делу, но наказания не понес. Дело по ст. 213 «Хулиганство» было прекращено за примирением сторон, то есть по нереабилитирующим обстоятельствам. Видимо, чтобы факт привлечения не мешал участвовать в избирательных компаниях, Вьюхин предусмотрительно поменял фамилию.

Екатеринбург. Другие новости 20.09.17

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