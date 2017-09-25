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Слух дня: Свердловским коммунистам грозят репрессии от старших товарищей

Слух дня: Свердловским коммунистам грозят репрессии от старших товарищей

Насыщенной, по слухам, станет повестка ближайшего заседания обкома КПРФ. Как говорят, одному из самых активных депутатов заксо Вячеславу Вегнеру грозит исключение из партии. Ни для кого не секрет, что у Вегнера натянутые отношения с лидером свердловских коммунистов Александром Ивачевым. При этом сам Вегнер то и дело совершает явно провокационные, с точки зрения КПРФ, поступки. Например, в день выборов губернатора он выложил в соцсети фотографию бюллетеня, в котором галочка была поставлена напротив фамилии кандидата от ЕР Евгения Куйвашева, что можно считать нарушением партийной дисциплины. Судя по всему, партбилетом депутат не особенно дорожит, а выборы в Екатеринбургскую гордуму, вероятно, встретит уже в составе какой-то другой партии.

Однако неприятности грозят не только Вегнеру, но и самому Ивачеву. По слухам, соратники осуждают персека за аморальное поведение – якобы он не только вступает в интимные отношения на рабочем месте, но иногда и снимает происходящее на видео. Наверное, себе на память. Однако учитывая слухи о том, что этими видео и фото уже располагает руководство партии в Москве, интимный секрет уберечь не удалось.

Третьему члену фракции, Александру Ладыгину, тоже может достаться на орехи. В сеть утекла видеозапись его встречи с коллегами из Асбеста, где народный избранник на камеру произнес неприличное слово из трех букв, говоря о проблеме размещения в Асбесте сурьмяного завода.

Екатеринбург. Другие новости 25.09.17

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