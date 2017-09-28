Слух дня: осенний «губернаторопад» не затронет УрФО

Главы регионов, входящих в Уральский федеральный округ, довольно спокойно наблюдают за осенним «губернаторопадом» в других регионах. Как сообщают источники РИА «Новый День» в администрации президента, к уральским главам нет никаких претензий. Евгений Куйвашев только что переизбрался, остальные пятеро продолжают работать с большим кредитом доверия. Таким образом, вероятность того, что этой осенью в списке на увольнение появится кто-то из УрФО, стремится к нулю. Периодически в неофициальных списках на увольнение в разных источниках мелькали фамилии Натальи Комаровой (ХМАО-Югра), Алексея Кокорина (Курганская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область), но это все остается лишь слухами. И Комарова, и Кокорин со своими рабочими обязанностями справляются, а Дубровский, как говорят источники в АП, вообще находится на хорошем личном счету у Путина.

Екатеринбург. Другие новости 28.09.17

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