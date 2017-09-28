Слух дня: Резиденция дрессирует министров – список утвержденных готов, но им его не показывают

Список министров, которые переживут переназначение, уже готов. Тянуть до конца октября с выбором кандидатов на посты в свердловском правительстве, как об этом официально ранее заявлял губернатор Евгений Куйвашев, никто, конечно, не будет. Пауза нужна, чтобы подрессировать министров, потомить их в неведении – «потом послушнее будут».

Кстати, к самому главе региона применяли точно такую же тактику, когда довольно долго не было ясно, какое решение примет по нему президент России Владимир Путин. В то время как многие главы регионов, благословленные на новый срок, получали заветную приставку «врио» и одобрение выборы, свердловский губернатор был вынужден ждать подтверждения из Кремля.

Из-за сложившейся ситуации некоторые и.о. глав ведомств заметно нервничают даже на публике. Оптимизма им не добавляют и публикации в СМИ и соцсетях, где сразу после инаугурации Куйвашева началось активное обсуждение кадровых перестановок в кабмине. Впрочем, по некоторым данным, каких-то неожиданных решений принято не будет, а вся интрига создается исключительно в воспитательных целях.

Екатеринбург. Другие новости 28.09.17

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