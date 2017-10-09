Слух дня: При верстке областного бюджета Екатеринбургу отомстят за неявку на выборы

На прошлой неделе в минфине области завершились предварительные согласительные процедуры, которые дали старт работе над региональным бюджетом на 2018 год и плановый период. Более 70 муниципалитетов представили в министерство свои «хотелки» с разбивкой по необходимым суммам. Какие-то из них были удовлетворены, какие-то – нет. Больше всего – 2,4 млрд рублей – запросил Екатеринбург: на ремонт дорог, на субсидии транспортникам, на строительство новых школ и так далее. Однако минфин «расщедрился» только на 305 млн. Это меньше, чем получили Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Березовский и Серов.

Источники РИА «Новый День» предполагают, что областные власти припомнили Екатеринбургу провальную явку на выборах губернатора – чуть больше 20%. Напомним, похожие прецеденты в истории уже были. После того, как в 2013 году Екатеринбург вопреки воле Евгения Куйвашева выбрал мэром Евгения Ройзмана, областные власти практически свернули программу «Столица», по которой город должен был получить крупные трансферты на капстроительство и благоустройство.

Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

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