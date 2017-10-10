Слух дня: Отдал ли Бурков долг за выборы?

Назначение Александра Буркова врио губернатора Омской области всколыхнуло новую череду слухов в политической среде Свердловской области. В частности, интерес экспертов вызвал вопрос долга за выборы, который образовался у Александра Леонидовича перед однопартийцами по итогам кампании в Госдуму 2016 года. Напомним, что осенью прошлого года активно муссировался вопрос о том, что Бурков пошел на нарушение имеющихся договоренностей с лидером партии Мироновым и академиком Черешневым и забрал мандат последнего – ведь свои выборы по тагильскому округу Бурков проиграл. Между тем активно говорилось и том, что Бурков получил от Черешнева неплохое финансирование своей кампании, многие сходились в том, что потрачено было около 100 миллионов рублей.

«И вот когда Бурков проиграл выборы в Нижнем Тагиле, ему, чтобы остаться в Госдуме, видимо, не осталось ничего, кроме как «кинуть» Миронова и Черешнева, забрав первое место по списку себе. А вопрос возврата долгов как-то повис в воздухе», – напоминают слухмейкеры. И тем интереснее, чем закончатся текущие события: уйдет ли мандат, которым пользовался Бурков год, к академику Черешневу? Или Бурков все-таки оплатит долг чести деньгами?

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