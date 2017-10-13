Грядет новая информвойна Куйвашева и Холманских? Слух дня

Говорят, что сразу после того, как резиденция решит все вопросы по формированию кабинета министров правительства Свердловской области, настанет черед сведения счетов с врагами. Поскольку список недругов губернатора довольно внушителен, уничтожением их, видимо, займутся с определенной последовательностью. «Среди тех, кто первым попадет под удары информационного оружия, называют уральского полпреда Игоря Холманских. То, что отношения между ним и Евгением Куйвашевым не сложились и уже не сложатся никогда – очевидный для всех момент. Поэтому сейчас грех не развернуть атаку на недруга, тем более, что Куйвашев о своем будущем уже позаботился в ходе выборной кампании осени 2017 года, а вот вопрос по полпреду будет решаться после президентских выборов весны 2018 года», – рассказывают слухмейкеры.

Люди, знакомые с ситуацией в обоих властных домах, видят знаки приближающейся войны во всем, в том числе в том, что Холманских не пришел, потому что был в отпуске, (или не был приглашен – по другой версии) на инаугурацию Куйвашева. Скептики видят ситуацию так – информационная атака на Холманских, подкрепленная определенной работой в администрации президента, может привести к тому, что Москва примет решение о смене полпреда после мартовских выборов. Другая точка зрения на вопрос говорит о том, что даже если «накат» на полпреда и будет осуществлен, это приведет к совершенно обратному эффекту – Москва заступится за путинского любимца и ему совершено точно будут гарантированы еще шесть лет в должности полпреда.

Екатеринбург. Другие новости 13.10.17

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