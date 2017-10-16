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Понедельник, 16 октября 2017, 13:10 мск

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Екатеринбург

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В городе появился частный извозчик, который грабит своих пассажиров. Слух дня

В городе появился частный извозчик, который грабит своих пассажиров. Слух дня

Любопытные слухи исходят из уголовного розыска городской полиции. Говорят, что в городе появился некий частный извозчик – уроженец Азербайджана, нападающий на своих пассажиров. Он предпочитает подвыпивших граждан, голосующих на дороге – довозит их до дома, ждет момента расплаты и выпускает пассажира из машины. После чего атакует со спины, нанося удары по затылку не то стальной трубой, не то кастетом. Только в Кировском районе зафиксировано не менее двух случаев. Отметим, что у полицейских имеется фотография преступника, которую демонстрируют потенциальным жертвам. Сам он находится в розыске, но пока не пойман.

Екатеринбург. Другие новости 16.10.17

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