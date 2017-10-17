Слух дня: Регионы готовят подарки к путинской инаугурации

Говорят, что в администрации президента уже начали готовиться к весенней инаугурации Владимира Путина. Как и в любом мероприятии подобного масштаба, все, вплоть до мелочей, должно быть тщательно спланировано. В числе прочего речь идет и о подарочном фонде – никакой импровизации и сюрпризов в виде «чучел медведей со вставленными золотыми когтями» и прочей ерунды в руках дарителей быть не должно.

Источники, близкие к администрации президента, утверждают, что представителям крупнейших финансово-промышленных групп, чьи боссы будут приглашены на закрытый банкет с участием Путина, раздали «темники подарков». В основном объединяющей мыслью служит «государственность и державность». «Помните, как Вексельберга попросили купить яйца Фаберже? Вот сейчас что-то в таком же духе происходит. Каждая ФПГ получает заказ на подарок – это, к примеру, бриллианты из малой императорской короны, цепи императорского дома и прочие вещи, что хранятся до сих пор в частных коллекциях за рубежами Родины. К новому сроку Путина их нужно выкупить и вернуть в Россию, считается, что Путину такие подарки будут приятны», – рассказывают источники, близкие к АП.

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

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