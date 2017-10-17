Слух дня: уральским «Баден-Баденом» будет управлять сестра олигарха

После скоропостижной кончины Альберта Макаряна, директора санатория «Обуховский», все еще не назначен новый руководитель водолечебницы, которую свердловские власти намерены сделать таким местным «Баден-Баденом», местом, где будут поправлять здоровье региональные элиты. Ранее на пост главы санатория сватали одного из замов Макаряна – Василия Селезнева, несостоявшегося депутата камышловской думы Ивана Клементьева, а также главврача местной районной больницы Ирину Закачурину, но поскольку дата назначения пока неизвестна, продолжают поступать все новые версии того, кто же станет руководить водолечебницей, кто займется ее развитием и продвижением.

По слухам, в правительстве региона могут сделать ход конем – и отдать бразды правления все-таки женщине-врачу. Речь идет о сестре «трубного» бизнесмена Андрея Комарова. Ее кандидатура идеальна для этой должности – есть и медицинское образование и опыт, имеется и доступ к ресурсам.

Екатеринбург, Октябрь 16,. Другие новости 17.10.17

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