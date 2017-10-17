Скажу как губернатор губернатору – Бурков и Куйвашев обменялись любезностями и просьбами. Слух дня

В минувшие выходные, рассказывают слухмейкеры, состоялась встреча Евгения Куйвашева и его нового коллеги – врио губернатора Омской области Александра Буркова. « Пожелали друг другу успехов, договорились о сотрудничестве, озвучили друг другу ряд просьб и пожеланий» – описывают эту встречу кратко знакомые с деталями беседы официальные источники.

Неофициальные информаторы СМИ, как обычно, оказались более разговорчивыми: «Бурков массу просьб Куйвашеву озвучил, уходя из региона как потенциальный его политический конкурент. В частности, он ходатайствовал за Карапетяна, которому понадобилось какой-то свой бизнес развивать в Первоуральске. Вроде как речь идет о переработке мусора, а на этой теме уже несколько лет сидит в Первоуральске небезызвестный бизнесмен Сергей Майзель, и теперь непонятно, как интересы Карапетяна и Майзеля пересекутся и чем отзовутся.

Насколько готов Куйвашев положительно отреагировать на просьбу Буркова – тоже вопрос открытый. Люди из окружения губернатора говорят, что это зависит едва ли не от того, с какой ноги он встанет – после избрания, по слухам, Куйвашев находит особое удовольствие в том, чтобы карать врагов и раздавать милости.

Карапетян, между тем, уже побывал вчера в Первоуральске и начал наводить там мосты любви и дружбы с местными властями, а Майзель остался этим уже недовольным», – отмечают слухмейкеры.

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

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