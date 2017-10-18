«А я хочу сибаса», – губернатор Свердловской области уходит в очередной отпуск? Слух дня

Говорят, что сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снова уходит в отпуск, сразу после сегодняшних совещаний и встреч. Правда, по официальной версии, глава региона отправляется работать на благо уральцев за пределами Екатеринбурга – то есть ему предстоит командировка. По неофициальной же версии, более популярной во властных домах области, Евгений Владимирович намерен успеть в отпуск в Италию – мол, и в горы поедет, и на средиземноморское побережье, где вкусная рыба и вино.

«Если учесть, что в этом месяце под предлогом командировки губернатора и так почти две недели не было на работе, еще 10 дней отсутствия, да еще в процессе формирования регионального кабмина, выглядят несколько вызывающе», – отмечают слухмейкеры. Впрочем, они же напоминают и о том, что от взятых на себя обязательств Куйвашев не отходит – он обещал по всем назначениям министров и вице-губернаторов решить вопрос до конца октября 2017 года? В этот срок он пока и укладывается. А что часто ходит в отпуск? Так устал человек после выборов, тоже бывает.

Екатеринбург. Другие новости 18.10.17

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