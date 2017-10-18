Слух дня: бывший глава Белоярского не захотел покидать свое место

Под вопросом оказалось проведение в эту пятницу инаугурации нового главы Белоярского Андрея Горбова, избранного 16 октября городской думой по представлению конкурсной комиссии.

Как сообщают источники, уходящий глава Павел Юдин так не хочет покидать насиженное место, что долго тянул с подписью решения думы об избрании Горбова. А между тем без его подписи документ не может быть опубликован в муниципальной газете «Новое знамя», и, соответственно, не вступит в силу. Газета выходит из печати раз в неделю, по четвергам, и, по нашим данным, завтрашний номер уже сверстан – без извещения об избрании нового главы. Раньше публикации решения в газете Андрей Горбов в должность вступить не может, таким образом, оно откладывается еще на одну неделю.

Напомним, что сходным образом действовал в августе глава Богдановича Владимир Москвин, не признавший результатов проведенного конкурса и наложивший вето на решение думы. Тогда богдановичские депутаты «взбунтовались», опубликовали решение только за подписью председателя думы Гребенщикова в другой газете и провозгласили своим мэром Владимира Голованова. «Двоевластие» в городе длилось почти три недели. После избрания новой думы, куда «смутьянов» не взяли, конкурс был объявлен несостоявшимся, а в кабинете главы Богдановича по-прежнему находится Москвин.

Белоярский, Служба информации РИА «Новый День»

Белоярский. Другие новости 18.10.17

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