Слух дня: Свердловская «Родина» стоит на пороге смены руководства

Депутат заксобрания Вячеслав Вегнер все-таки возглавит свердловское отделение партии «Родина». По сообщениям источников РИА «Новый День», этот вопрос уже согласован и с федеральным руководством партии, и с администрацией губернатора. «В КПРФ Вегнеру оставаться смысла нет, в «Единую Россию» дорога закрыта. Остановились на «Родине». Тем более что нынешний руководитель регионального отделения, Валентина Гофенберг, Москву не устраивает. Сейчас обсуждаются условия. Возможно, что с Вегнером «Родина» даже получит областную поддержку на выборах в Екатеринбургскую думу. В этом случае депутатский мандат может достаться его помощнику Николаю Потеряеву», – сообщают собеседники агентства.

Сам Вегнер пока не подтверждает, что принял предложение «Родины», подчёркивая, что является членом Коммунистической партии с 1982 года.

Добавим, что КПРФ заняла в отношении депутата своеобразную позицию: его упрекают в нарушении партийной дисциплины (на выборах губернатора он публично поддержал не «красного» кандидата, а Куйвашева, выдвинутого ЕР), но от решительных действий воздерживаются. Сначала от высказывания своего мнения уклонился секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин, потом – его протеже, секретарь обкома Александр Ивачев. В итоге решение по исключению Вегнера из партии, по сути, возложили на 20-летнего секретаря Чкаловской первички Константина Акатьева, который тоже пока никакой конкретной информации на даёт.

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

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