Слух дня: у знаменитого депутата Госдумы Бидонько ищут имущество в Испании – говорят даже о яхте

У несостоявшегося заместителя минстроя РФ (по некоторым данным, кандидатуру заблокировала ФСБ), бывшего министра строительства Свердловской области, мэра Карпинска, а ныне скромного депутата Государственной думы Сергея Бидонько могут возникнуть новые проблемы. Рассказывают, что в бытность градоначальником, Бидонько якобы хвастал виллой в Испании. А в качестве жемчужины коллекции заграничного имущества называлась даже яхта. Шло время, Бидонько трезвел, а его завистливые собеседники запоминали услышанное и сейчас яхту депутата активно ищут любопытствующие люди в серых пиджаках.

Впрочем, сам депутат подробностей о своем нынешнем положении озвучивать не желает, и о возможном назначении на пост замминистра подтверждения дать неготов.

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

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