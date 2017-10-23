Слух дня: Министр здравоохранения Свердловской области получил второй шанс

К концу текущего месяца Министерство здравоохранения Свердловской области получит в руководители своего старого-нового главу. Источники в окружении губернатора утверждают, что решение принято и состоится с гарантией 98 процентов. «Г-ну Трофимову, к работе которого, как известно, у резиденции были некоторые вопросы, выдан новый кредит доверия, скорее всего, это повлечет за собой изменения в манере управления ведомством. Это все покажет время. Ну а пока другие кандидатуры сняты с рассмотрения даже в виде переходных вариантов, Москва Трофимова тоже согласовала и одобрила», – говорят слухмейкеры.

Екатеринбург. Другие новости 23.10.17

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