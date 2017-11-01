Слух дня: Депутата от КПРФ поведет в мэры бывший помощник Холманских

В Екатеринбурге все сильнее ощущается приближение муниципальных выборов: появляются самые невероятные предположения относительно будущих участников кампании и новых альянсов. Говорят, например, что депутат заксо от КПРФ Вячеслав Вегнер решил попробовать свои силы в качества кандидата на пост главы города и якобы уже ведет переговоры по подбору команды. Утверждают даже, что его консультантом может стать бывший помощник полпреда президента в УрФО Андрей Перла, который несколько месяцев назад объявил о создании собственного консалтингового агентства.

Отметим, что сам Вегнер категорически открещивается от приписываемых ему амбиций, утверждая, что недоброжелатели хотят поссорить его с «городской» командой.

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

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