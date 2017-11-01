Слух дня: Мишарина попросили отказаться от «Форатека» братья Ротенберги

Крупнейший некогда подрядчик РЖД ЗАО «Форатек Энерготрансстрой» перешел от старого собственника – семьи Мишариных – к новому, более влиятельному, входящему в орбиту клана братьев Ротенбергов. Генеральный директор ЗАО Александр Аронович Колтонюк покинул свой пост, променяв его на гораздо более скромную должность в Росреестре. Прежде могучая структура теперь лишь входит в группу компаний «1520».

Рупор РЖД газета «Гудок» характеризует конгломерат следующим образом: «Группа компаний «1520» объединяет в себе проектный дивизион, состоящий из трёх организаций: АО «Росжелдорпроект» (г. Москва и 20 филиалов по всей России), ПАО «Ленгипротранс» (г. Санкт-Петербург) и АО «Дальгипротранс» (г. Хабаровск), и строительный дивизион, состоящий также из трёх компаний: «Бамстроймеханизация», «Объединённая строительная компания 1520» и «Форатек Энерготрансстрой».

Эта группа компаний – основной подрядчик ОАО РЖД, возглавляемый Олегом Белозеровым, который считается человеком Ротенбергов. Назначение Белозерова на пост главы монополии связывали именно с желанием последних получать подряды теперь уже не только в сфере ТЭК, но и на РЖД.

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

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