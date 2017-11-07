На Александрова пожаловались в Москву – он и его подчиненные много зарабатывают

Уральский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбеы при президенте РФ проверили ревизоры из Москвы. Поводом для их приезда, по слухам, стала жалоба от преподавательского состава вуза. В ней, говорят, содержались претензии по завышенной стоимости, в которую обходится академии содержание ректора Александра Александрова и его ближайших соратников, тогда как средний преподавательский состав даже близко таких денег не имеет. О результатах проверки пока известно не очень много, однако факты нерационального ведения хозяйственной деятельности в вузе, говорят, нашли свое подтверждение. Вероятно, развитие событий скоро последует.

Екатеринбург. Другие новости 07.11.17

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