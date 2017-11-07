В районные отделы полиции проведут интернет – Слух дня

Говорят, у сотрудников районных отделов полиции ожидается мощный технологический скачок в преддверии мундиаля. Полицейские рассказывают, что в ОП в кои-то веки проведут интернет. Пока, по словам работников ОП, приходится использовать сим-карты для своих ноутбуков, или пользоваться интернетом в телефоне. Проводной интернет, как рассказывают, проведен только к кабинету начальника ОВД. О своих неудобствах полицейские рассказывают едва ли не подследственным, но пока дело с мертвой точки не сдвинулось. Так что одна надежда на мундиаль, что он подхлестнет научно-технический прогресс и в районных отделах полиции, делятся правоохранители.

Екатеринбург. Другие новости 07.11.17

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