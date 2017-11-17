Слух дня: The New York Times намерена выпустить материал о радикальном православии на Урале

Сотрудники московского бюро самого авторитетного издания США могу приехать в Екатеринбург для сбора материала о радикальном православии – так они именуют царебожников. Как рассказывают слухмейкеры, после взрыва ККТ «Космос», организованного православным радикалом Денисом Мурашовым, вышел ряд материалов о радикализации православия на Урале. И вот теперь на очереди уже американское СМИ, хотя, казалось бы, конфликт, связанный с «Матильдой», царебожниками и Натальей Поклонской, давно сошел на нет и потерял свою актуальность.

Екатеринбург. Другие новости 17.11.17

Открытие центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге отложили еще на два года: ищут миллионы на стройку. / После десяти дней поисков пропавшего подростка в Нижнем Тагиле в СК возбудили дело об убийстве. / Тюменские свиньи посеяли панику в Свердловской области. Кабанов советуют откармливать и убивать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»