Чиновники районных администраций строят бизнес на красивых вывесках? – Слух дня

Представители среднего и малого бизнеса Екатеринбурга сообщают: по городу ходят люди, представляющиеся чиновниками районных администраций, и выдают устные предписания снимать с фасадов некрасивые, по их мнению, вывески. Чем руководствуются при этом визитеры, остаётся непонятно, звучит четко лишь аргумент о том, что посещаемый объект находится в зоне гостевого маршрута чемпионата по футболу, один из этапов которого в следующем году пройдёт в столице Среднего Урала. Никаких документов о необходимости снятия вывески не выдаётся, зато на клочке бумаги гостями из районных администраций пишется место, где вместо некрасивой вывески «быстро и по ГОСТу» сделают соответствующую эстетическим запросам чиновников хорошую новую вывеску.

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

20 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / ФК «Урал» потерпел поражение в Уфе и опустился на седьмую строчку в турнирной таблице. / Очень много ляпов: в интернете раскритиковали открытый Владимиром Путиным уральский памятник Александру III. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»